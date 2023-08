El París Saint-Germain de Luis Enrique cerró con su único triunfo la gira asiática, conseguido ante un débil rival, el Jeonbunk surcoreano (0-3) y gracias a un brillante Neymar que regresó al equipo francés tras más de cinco meses de ausencia. El atacante brasileño marcó dos goles y dio una asistencia al mallorquín Marco Asensio, que estrenó su casillero anotador con la camiseta que lucirá esta temporada tras siete campañas en el Real Madrid.



El resultado, logrado dos días después de la derrota en Japón contra el Inter de Milán, y la buena prestación de Neymar fueron las buenas noticias del último duelo asiático del equipo de Luis Enrique, que este viernes regresará a Francia para afrontar el sábado 12 su primer duelo liguero contra el Lorient. Pero la debilidad del rival, el calor húmedo de Busán y las rotaciones del entrenador español, que apenas utilizó a los teóricos titulares, no permiten sacar muchas conclusiones del choque.



Más allá de que su estrella brasileña, ausente por lesión desde el pasado 19 de febrero y que, tras pasar por el quirófano estuvo en el banquillo en los duelos previos en Japón, parece recuperar su mejor estado. El exjugador del Barcelona, el más ovacionado por la grada junto al surcoreano Lee Kang-in, fichado procedente del Mallorca, ídolo local y que solo jugó unos minutos, abrió el marcador en el minuto 40, tras un primer tiempo de pocas ocasiones.



Fue un disparo cruzado y desviado por la defensa que permitió a los franceses marcharse al vestuario con ventaja, mientras que en la segunda Neymar se mostró, de nuevo, como el más activo de su equipo, proporcionando a sus compañeros algunas ocasiones de gol que no concretaron.



En el 83, tras un pase en profundidad de Fabián Ruiz, consiguió el segundo tanto y en el 88 se inventó un taconazo que dejó a Asensio en buena situación para lograr el tercero desde la frontal del área con una diana marca de la casa.



El PSG abandona Asia sin tener buenas sensaciones, tras haber empatado a 0 contra el Al-Nassr, haber cosechado derrotas frente al Cerezo Osaka y el Inter, antes de este modesto triunfo.



Luis Enrique, que no ha hablado con la prensa durante toda la gira por decisión del club, ante las posibles preguntas sobre la situación de Kylian Mbappé, tiene trabajo para reconstruir un equipo, tal y como prometió en su presentación.



Mbappé, que se niega a los deseos del propietario catarí del club de prolongar su contrato, que acaba al final de la próxima temporada, no fue convocado para la gira asiática como medida de presión.



Luis Enrique no sabe todavía si construirá su equipo con o sin la estrella del equipo en los últimos años.



A la espera de previsible incorporación de Ousmane Dembelé, procedente del Barça, el técnico español no sabe todavía cual será el perímetro de su equipo.



El París SG jugó con: Donnarumma (Navas, 46e); Bernat (Marquinhos, 62), Danilo, Kurzawa (Lemina, 77), Nhaga (Hakimi, 69); Ethan Mbappé (Soler, 62), Ndour (Fabián Ruiz, 62), Verratti (Ugarte, 62); Gharbi (Asensio, 62), Ekitike (Kang-In Lee, 69), Neymar.



Goles: 0-1, m.40: Neymar; 0-2, m.82: Neymar; 0-3, m.88: Asensio.