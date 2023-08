El mediapunta Isco Alarcón y el delantero Borja Iglesias han mostrado este jueves, a la salida del entrenamiento del Betis, su solidaridad con la jugadora de la selección española de fútbol Jenni Hermoso, después de que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, le diera un beso en la boca en el acto de entrega de medallas tras la conquista del Mundial de Fútbol femenino.

Ambos futbolistas atendieron a los micrófonos de Informativos T5 a la salida con sus automóviles de la ciudad deportiva del Betis y así Isco comentó que «si no fue consentido, es abuso de poder». «Le mando todo mi apoyo a Jenni», dijo el malagueño, quien, preguntado por la repercusión que puede tener el hecho en la figura de Rubiales, añadió que no es él el que debe «tomar la decisión», pero que en su opinión «se equivoca, es algo que bajo ningún concepto se debe hacer, menos el presidente de una Federación tan importante. Tampoco el comportamiento que tuvo en el palco, junto a la Reina, no es muy protocolario, la verdad».

El delantero gallego, por su parte, también quiso mandar todo su «ánimo y apoyo» a la futbolista y resaltó que están «con ella».