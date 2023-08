Pep Barceló, asambleísta de la RFEF y entrenador mallorquín, lanzó una defensa sin fisuras de Luis Rubiales al término de la Asamblea. Se presentó como miembro del estamento de entrenadores no profesionales y en su intervención dijo: «Quiero darte las gracias (dirigiéndose al presidente), refrendar todo lo que se ha dicho en cuanto al fútbol amateur y de fútbol base, que se ha multiplicado de forma exponencial, nos ha servido para profesionalizar, que era una de las ideas que tenía la federación. Yo sí que hubiera hecho una votación hoy aquí, la Asamblea es soberana y tú nos representas y creo que tal vez hubiera sido buena para hacer una reprobación de tu conducta, de tus gestos, que los has explicado y ahora estos gestos tienen otro sentido. Pero en base a eso, que todas las fuerzas externas que están ahora fuera de la Federación, de la Asamblea, hagan ese asesinato como has dicho tú, pera mí es una caza, ha habido demasiados francotiradores».

«Entiendo que gente que se hace una fotografía con un narcotraficante, que a partir de aquí podemos sacar 25 supuestos prácticos, otro que hace una votación en la que resuelve que no pactará con según qué gente y termina pactando, que esa gente, con esa hipocresía, nos pida ahora que seamos nosotros tan pulcros con dos gestos igual está elevando a nivel nacionial, para que ellos también tengan esa misma vara de medir sus actos igual España a nivel general puede salir ganando con esto». «Y luego decir también, que a nivel general, no solo los entrenadores no profesionales alabamos tu gestión, también a nivel de escuela de entrenadores hemos hecho un montón de cursos con diferentes federaciones internacionales y el nivel de entrenadores que exportamos es gracias al trabajo de formación de la RFEF te damos las gracias por el apoyo y sabes que aquí estamos», dijo