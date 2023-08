Víctor Francos: «Rubiales será suspendido de sus funciones»

Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) ha manifestado que el organismo que él preside «tomará medidas contra Luis Rubiales» ya que el resultado de la Asamblea ha empeorado las cosas. Francos ha anunciado que el CSD trasladará el conflicto al TAD para posteriormente abordar su inhabilitación como máximo responsable de la RFEF y que su objetivo es «suspenderle de sus funciones». «En la Asamblea Luis Rubiales debería haber bajado la mirada y pedir disculpas. Es muy raro que todo el mundo vaya en contra dirección en la autopista y hoy él tendría que haber pensado que igual es él que va en dirección contraria y es el Gobierno quien le va a frenar y va a frenar ese coche», aseguró.

«Los resultados de la Asamblea no han sido satisfactorios a ojos del Gobierno. Hoy no ha estado a la altura de lo que se esperaba ni se esperaban las jugadoras, ni el Gobierno, ni la sociedad española. Ha defraudado en su reacción, consideramos que las explicaciones que ha vuelto a dar hoy no se corresponden con sus actitudes», dijo Francos.

«La Asamblea lejos de resolver, de acercanos a una situación de calmar el contexto en el que él mismo nos ha metido, lo que ha hecho ha sido avivar la polémica, afirmar la idea de que tenía que dar más pasos y ni son suficientes las explicaciones ni es suficiente si no se dan más pasos y lo que ha hecho ha sido agravar la situación», dijo el presidente del CSD.

En su opinión, «el Gobierno de España no estará impasible y queremos trasladar hoy una cosa, ha dicho que no se va ni dimite y le queremos decir que el camino de este Gobierno para con la presidencia de la RFEF hoy ha acabado. Inicia hoy los trámites para que Luis Rubiales tenga que dar explicaciones ante el TAD y nosotros anunciamos que si el TAD lo tiene a bien y el CSD está en disposición de hacerlo, suspenderemos de sus funciones a Rubiales en la presidencia», afirmó. «El CSD no puede inhabilitar a ningún presidente federativo. Este país tiene garantías y mi opinión no cuenta por encima de un tribunal y lo que vamos a hace es elevar al TAD un expediente y comunicarle que es una falta muy grave y que puede constituir una infracción en el ámbito deportiva y el TAD tiene que decidir si incoa el expediente. Si esto es así, tengo derechos a convocar a la junta, para instar a la suspensión del presidente y de nuevo el TAD tendrá que suspenderle al margen de la opinión». «Si estamos en disposición de hacerlo, Rubiales será suspendido de sus funciones».

Al hilo de esta cuestión insistió en que «este mismo jueves elevaremos una denuncia fundamentada ante el TAD para que éste pueda valorar si se ha cometido una falta grave en incumplimiento de la ley del deporte y si tiene a bien después evaluaremos en la comisión directiva del CSD si esa falta muy grave supone la suspensión de Luis Rubiales al frente de sus responsabilidades. Ahora el Gobierno actúa a iniciativa propia, es una denuncia propia atendiendo a las circunstancias en la que nos encontramos», manifestó.

«El escenario en el que nos moveremos, la denuncia fundamentada del CSD al TAD llegará esta tarde, creemos que sería bueno y así lo solicito, que haya una reunión extraordinaria si tienen a bien que se puedan reunir el próximo lunes, normalmente se reúnen los jueves, y si se reúnen y consideran que esta falta muy grave merece el inicio de la tramitación, de forma inmediata convocamos a la comisión directiva del CSD con dos días de antelación con toda la documentación pertinente». «A los ojos de la ciudadanía puede parecer que perdemos algunos días, pero vamos a un proceso complicado y no queremos problemas burocráticos que nos lleven a problemas, estamos en el inicio de un cambio en el fútbol español. Hay cosas que no pueden volver a pasar y me dejarán que con emoción que les pida, sin haber hecho nada, ni sentirme culpable como responsable del Deportes español que les pide disculpas a las jugadores, no merecían esta semana, merecían otra cosa y cuando pase toda esta tormenta, podamos volver a sonreír y a celebrar y a enorgullecernos de lo que han hecho. Este triunfo tiene más valor aún», dijo.