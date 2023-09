A poco más de una semana para que el balón eche a rodar en el Municipal de Sant Martí y la Tercera RFEF Air Europa 2023-24 levante el telón en la Isla con el CE Mercadal-Inter Manacor, en el club rojiblanco todavía andan mirando de cerrar la plantilla más competitiva y extensa para una temporada que se antoja nuevamente dura en las Balears. Y ayer la entidad que preside Toni Vila confirmaba a este diario la vuelta al Mercadal como jugador rojiblanco para esta próxima temporada del delantero, Luis Martínez.

El extremo, que ya jugó hace cuatro temporadas en el Mercadal fichado el curso 2017-18 por el técnico, Julián Calzada, aumenta la nómina de jugadores de ataque y con experiencia en la categoría y ya se ejercita a las órdenes del ‘míster’ rojiblanco, Lluís Vidal. Jugador imaginativo, de calidad técnica y que sabe moverse muy bien entre líneas, estará a disposición del preparador para el primer envite liguero.

Por otra parte, quien vuelve a estar ya en disciplina mercadalenca es Javi Hernández, uno de los fichajes más destacados de esta temporada 2023-24 en el Mercadal de Tercera RFEF. El insular, que protagonizó estas últimas temporadas un peregrinaje por el fútbol peninsular que le llevó a equipos como el Unión Adarve madrileño de Segunda RFEF y el CD Canillejas, ha decidido regresar al Mercadal y a la Isla tras haberse tenido que ir precipitadamente por unos temas personales. Jugador del año 2002 en el que se confía mucho en Es Mercadal, ya está de nuevo en plena dinámica de equipo en Sant Martí.

Paralelamente, quien de momento no tiene sitio por tener el cupo de fichas lleno es el veterano ex Sporting Mahonés, Sergio Martínez, que ha estado ejercitándose con los rojiblancos, si bien, no tenía aún decidido si regresar a Jerez. Del mismo modo, se está pendiente del delantero de Maó, Ignasi Dalmedo, que padece importantes problemas de pubis por los que o bien debería operarse o muy probablemente, de momento, le bastaría con infiltrarse. En cambio, quienes sí están entrenándose ya a total rendimiento con el resto de sus compañeros y por tanto su anhelado regreso a los terrenos de juego muchos meses después ya estaría cerca son Izan Canet y Biel Villalonga. Ambos operados de rodilla, están ya en dinámica de equipo y queda menos para su vuelta, si bien, aún les falta ritmo de competición y partido que irán cogiendo en estas próximas sesiones.

Últimos enfrentamientos

Y mientras tanto, a nada de dar el ‘sus’ oficial a la competición nacional para el Mercadal y su otro compañero de viaje este año, CE Alaior, ambos siguen disputando encuentros de preparación. En el caso del Mercadal ganó a los regionales, Sporting de Mahón (1-3) y CD Migjorn (4-1), con Karim Sidibé de gran protagonista con tres dianas y un Mercadal que va a más, recuperando también lesionados. Y el CE Alaior vencía esta semana en San Carlos a la UD Mahón por 1-3 y sigue con su ilusionante preparación.