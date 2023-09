El histórico Real Zaragoza en el que milita el delantero de Ciutadella Sergi Enrich continúa como líder indiscutible y en solitario de LaLiga Hypermotion 2023-24 después de haber logrado la victoria en las cuatro primeras jornadas de campeonato; la última, este domingo por la noche en un entregado estadio de La Romareda y ante el Deportivo Eldende del centrocampista mahonés Pedro Capó (2-0). Un cuatro de cuatro inmejorable para el conjunto del preparador valenciano Fran Escrivá, doce de los doce puntos posibles conseguidos y, además, teniendo en cuenta que en los cuatro duelos el equipo ha dejado su portería a cero. Además, la ciudad vive como nunca este liderato y ya bate récords de abonados, con la ilusión de, este año sí, regresar a Primera División después de una década en la dura Segunda División.

Y entre algunas de las muchas claves de este líder Zaragoza está la plantilla extensa, con competencia y de mucha calidad que, este año sí, ha logrado construir Fran Escribá, junto al director deportivo maño, Juan Carlos Cordero, que a mediados de julio sorprendía en el mercado de Segunda con una contratación inesperada como fue la de Sergi Enrich, por dos años más uno. Precisamente, el gran nivel que muestra el Zaragoza y su tardía incorporación a la disciplina aragonesa hacen que, de momento, la felicidad sea incompleta para el ciutadellenc en La Romareda. Enrich, en los cuatro partidos, de momento no ha sido titular todavía, entrando en el tramo final –los últimos cinco minutos– en sustitución de Iván Azón o del ariete turco de 29 años, Sinan Bakis.

Un liderato un tanto agridulce para un Sergi Enrich que, sin embargo y fiel a su manera de ser, en absoluto le arruga su suplencia en estos prolegómenos de liga. Escribá, cada vez que se gira al banquillo o a la hora de elegir su ‘once’, tiene verdaderos problemas, con mucha competencia en sus líneas. La dupla o tripleta de delanteros a buen seguro irá alternándose a medida que pasen las jornadas y sin que el equipo se resienta. Y si bien es cierto que parece que Sinan Bakis parte con más protagonismo de momento, Iván Azón y Sergi Enrich pujan por ser su acompañante en la punta de ataque maña.

En la rueda de prensa del partido con el Eldense, Escribá se refirió precisamente a su repetición o no del equipo y la punta de ataque titular, asegurando que no lo tiene decidido de antemano. «Significa que están todos sanos y eso es algo que sigue ocurriendo. La gente que no ha participado es porque vinieron de lesiones o porque llegaron más tarde», aseguró, en referencia, por ejemplo, al ariete ciutadellenc.

El extraordinario arranque de curso que protagoniza el Zaragoza no ha desatado la euforia dentro del vestuario, tal y como aseveró el míster. «Los futbolistas tienen claro que eso, por desgracia, se estropea en algún momento. Es un vestuario muy equilibrado, saben lo que sostienen, pero están muy tranquilos. Saben que no hay absolutamente nada hecho, sería ridículo pensar lo contrario. Es una plantilla muy seria y concienciada», sostuvo el técnico.

Un proceso vírico

Enrich entrena con absoluta normalidad desde que llegó a La Romareda y pese a haber fichado más tarde, sigue creciendo en el engranaje maño, sin problema físico alguno, a excepción de un proceso vírico con fiebre que le dejó en casa unos días. No obstante, volvería a la normalidad, pues la afección de ese virus no pasaría de las 24 horas de malestar general y fiebre.