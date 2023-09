Si bien el primer equipo femenino de la UE Sami que milita en la competición Autonómica está creciendo como la espuma y su mejora en prestaciones competitivas estos dos últimos años ha ido a más, de momento, el dilema lo tiene año tras año el entrenador, Sam Martí, en la portería. Dilema, a medias, puesto que cada año ha logrado solucionarlo y con éxito. Y es que desde que hace dos temporadas ya las dos guardametas del Sami, Carla Pérez y Soraya Llorens, se descolgaran de la meta, Martí ha tenido que ir reinventándose; primero el año pasado con Dani Morato y ahora con Gisela Torrent, ambas jugadoras en su día y reconvertidas a cancerberas, dando un valiente paso al frente en pro del equipo.

Empezó el curso pasado la jugadora de Brasil, tras haber sido una notable jugadora de campo, aunque ya dejó claro que debería marchar unos meses a su país de origen. «Ella misma se nos ofreció mientras mirábamos si salía una portera y cuando se marchó se puso Soraya bajo palos, con tan mala suerte que se lesionó la rótula y para toda la temporada», recuerda el ‘míster’ verdiblanco. O sea, que tocaba nuevamente ser el momento de las valientes y Gisela Torrent daba el paso al frente y en la segunda vuelta de la temporada 2022-23 ya se vio ‘obligada’ a tener que ponerse bajo palos a defender los intereses del Sami.

Encantadas con la portera

«Gisela fue osada dando el paso. Se notaba que tenía algunas nociones de portera y tiene mucho por mejorar aunque tiene una muy buena actitud. De hecho, el mismo Juanlu Gelabert– nuestro entrenador de porteros– está encantado con ella», abunda el entrenador del Sami de su portera, que ya también este verano jugó con Menorca en los Island Games. «Siempre es un puesto difícil la portería y más encontrar jugadoras, sin una base en Menorca. No es sencillo y no salen chicas que quieran serlo; cuesta en chicos, imagina en féminas, con menos fichas», reflexiona Martí, que no descarta a Dani este año. ¿Torrent? «Mejora y mucho y ella lo sabe, tras haber sido portera solo en alevines».