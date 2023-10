El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, emprenderá acciones legales contra el excomisario José Manuel Villarejo por insinuar que el mandatario blanco había participado en el soborno a árbitros para la compra de partidos, ha anunciado este martes el club blanco.

«El presidente del Real Madrid CF Florentino Pérez ha dispuesto la presentación inmediata de la correspondiente acción judicial contra el excomisario Villarejo por las falsas acusaciones realizadas en la emisora catalana RAC1», señaló la entidad madridista en un comunicado. Este mismo martes, en la cadena de radio catalana RAC1, Villarejo acusó al Real Madrid y a su presidente de haber realizado «actuaciones respecto al tema de los árbitros para lo que era el amaño de partidos» antes de que lo hiciera el FC Barcelona, y dijo que el club azulgrana también incurrió en esta práctica bajo la presidencia de Sandro Rosell.

«Es imposible judicializar algo en este país que afecte a Don Florentino, sería un suicida el que se atreva», señaló al ser preguntado sobre la judicialización del club blaugrana y el club blanco, afirmando que el presidente madridista es «intocable».

En este sentido, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, reiteró que «todo el mundo sabe» que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, es «intocable», al mismo tiempo que pidió «más transparencia» en el estamento arbitral y afirmó que ve «normal» que los clubes estén «enfadados y dolidos» por el 'caso Negreira'. «Villarejo habla mucho y sus tácticas para denunciar cosas son increíbles, muy condenables».

«Pero dice que Florentino (Pérez) es intocable, que se lo había dicho Rubalcaba, esa creo que me la creo. Es algo 'vox populi' en este país, lo sabe todo el mundo, es un dato objetivo. Rubalcaba era muy amigo de Florentino y me cuadra todo. Villarejo era policía y Rubalcaba fue Ministro del Interior, me podría cuadrar», sostuvo Tebas desde la sede de LaLiga este martes.

Así valoró el presidente de la patronal las palabras de Villarejo en RAC1 afirmando que «Florentino Pérez ya sobornó a árbitros antes de que lo hiciera el Barça», en referencia a los pagos de los blaugranas a la empresa del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira. Por ello, para el excomisario, el presidente del Real Madrid «es intocable». Precisamente, y sobre ese 'caso Negreira', Tebas admitió que es «un tema que a los clubes les hace mucho daño». «Que los presidentes estén enfadados y dolidos, hasta cierto punto, es normal. Todos estamos de acuerdo que el daño reputacional que se está haciendo al fútbol es muchísimo, y que nos va a costar mucho levantarnos de lo que está pasando», lamentó