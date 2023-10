«Izan, mañana vas convocado». Unas palabras tan simples y cotidianas durante muchas temporadas en Tercera RFEF para el centrocampista de Ciutadella, Izan Canet, y que el pasado viernes, le supieron a tanto al jugador rojiblanco. Y es que después de cerca de un año –este 20 de octubre se cumple– desde que el rojiblanco se lesionara de gravedad en la rodilla y tuviera que ser operado de ligamentos cruzados, Izan ha vuelto a ver la luz. En el desplazamiento al Coll d'en Rebassa el insular estuvo convocado, si bien, todavía le falta para saltar al césped.

Después de largos meses de post operatorio, recuperación, ‘fisios’, carreras y ejercicios para recuperar la musculatura y la confianza sobre todo, saben Izan y el técnico, Lluís Vidal, que no es momento de pasos en falso ni de precipitarse, teniendo en cuenta la gravedad de la lesión que sufrió. Por ello, pese a entrenarse ya con el grupo en Sant Martí, queda coger ritmo de partido y sensaciones.

Sin prisas pero sin pausas

Visitamos este jueves por la tarde-noche a Izan Canet durante un entrenamiento en el Municipal de Sant Martí, a las órdenes de Vidal. El mismo ciutadellenc nos detallaba en qué momento de su vuelta a la normalidad se encuentra ahora: «Ahora estoy en el punto de coger forma y ritmo de entrenamiento con los compañeros; debe hacer ya un mes que me ejercito con el grupo y el pasado sábado ya entré en una convocatoria, que para mí personalmente supuso un gran paso estar con el equipo y regresar a la rutina de partido», narraba, un tanto emocionado. Pese a que las noticias ya son muy buenas, toca no precipitarse e ir con calma tras una lesión tan dura. «El mismo entrenador me dice que tenga paciencia, que vengo de una lesión grave, una de las más complicadas de un futbolista», sigue, reconociendo Izan que para jugar, «preparado al cien por cien no lo estoy aún pero estoy trabajando y entrenado para ello. Sobre todo, en calma y guiado por las sensaciones de la rodilla, que es quien manda ahora mismo».

Después de un calvario como el que le ha tocado vivir a Izan Canet– también su compañero de equipo, Raül Villalonga–, el aspecto mental coge una relevancia capital y el mismo centrocampista no esconde que «será lo que me costará más pero estoy tranquilo, trabajando en calma y muy a conciencia de que fue una lesión dura. Me he rodeado de ‘fisios’ y recuperadores que me han ayudado mucho para poder jugar lo antes posible», exclama, echando la vista atrás y viendo que se ha cumplido casi un año de su contratiempo físico. «Es una lesión mentalmente bastante dura, que un día por otro tienes que dejar de hacer lo que más te gusta, que es jugar al fútbol. Como pensar en dejar de jugar nunca lo he pensado todo este tiempo pero sí que he llegado a plantear si todo lo que hago para recuperarme merece la pena pero el fútbol me gusta demasiado y así lo he hecho, esperando el día de poder volver a jugar con muchas ganas y de poder ayudar al Mercadal. Desde fuera se sufre mucho», bromea.

Tras casi 365 días de dedicación a ponerse bien, recuerda el rojiblanco que desde que supo que tenía los ligamentos rotos, «empecé a hacer ejercicios para el preparatorio yendo a gimnasio­– que nunca antes había ido (risas)–, para hacer piernas e intentar perder la menor musculatura posible. Tras operarme, al nada, ya hacía ejercicios para poder doblar la rodilla y despacio, día a día, trabajando para recuperarme lo mejor posible».

Izan Canet, después de ser durante años determinante en los esquemas del Mercadal, sabe que deber remar de nuevo para coger un protagonismo y rol que le crea cierta inquietud, saber si será el de antes. «Es un tema que yo mismo me pregunto bastantes veces, si seré el mismo de antes, con lo que disfrutaba jugando y entrenando. He hecho todo lo que ha estado en mi mano para volver a serlo y lo intentaré con todas mis ganas e ilusión de poder ayudar al equipo».

Jugador de equipo, emblema y capitán mientras jugó, no oculta el ciutadellenc que las ganas de ayudar al Mercadal «son inmensas de poder jugar y sentir la sensación de partido pero todo irá según las sensaciones que tenga y el momento de poder volver a jugar ya llegará», cierra, desde Sant Martí, en una sesión preparatoria más.