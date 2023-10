El CE Alaior no pudo puntuar en su visita a Calvià en un partido muy igualado, y como ya le pasó en anteriores partidos, la falta de puntería y los pequeños errores le condenaron a la derrota, la tercera consecutiva.

Los locales empezaron más fuertes el encuentro, intentando buscar la portería rival desde el principio. A los 15 minutos, Vergarachea intentó sorprender a Óscar con un disparo lejano pero envenenado, y el guardameta reaccionó a tiempo para mandar el balón a córner. El Alaior, por otro lado, no se achantaba y cinco minutos más tarde, un gran centro de Santi provocó un rechace que Juan Carlos, en la frontal, disparó y puso en problemas a Varea, que con una gran parada, despejó el peligro visitante.

Jordi Lázaro, referencia ofensiva una vez más para los albinegros, dispuso minutos después de otra ocasión, esquinado en el área, pero el porterlo local desbarató otra vez las intenciones del delantero. El Alaior tenía el balón y dominaba, sometiendo al Platges de Calvià en su campo, pero los locales aprovechaban sus ocasiones para hacer temblar la portería defendida por Óscar.

En el minuto 35, tras un córner sacado al segundo palo, el Calvià se pudo adelantar, rematando con el pie en dirección al otro poste y sacando Santi bajo palos el balón que se colaba en la portería. Y antes del descanso, Isaac Barro, dispuso de otra ocasión, recogiendo un rechace del portero en la pugna con Lázaro, pero su lanzamiento se marchó por encima de la portería, llegando a la pausa con muy buenas sensaciones.

Infortunio

Tras la reanudación, el gol local llegó a las primeras de cambio. Después de un pase de la muerte en banda izquierda, Óscar intentó despejar el balón con la mala suerte que tocó en el capitán Villalonga y la introdujo en su propia portería.

No obstante, el Alaior no se vino abajo y sometió al Platges de Calvià durante toda la segunda parte. Lázaro tuvo el empate en sus botas tras una gran pared con Íker Mascaró, pero su disparo lo repelió el larguero. Los visitantes lo intentaron de todas las maneras, pero como en partidos atrás, el tanto no llegó. En el último minuto, con el Alaior metido en campo contrario, un contraataque de los locales acabó con el tanto de López, que aumentó el resultado a 2-0.

Gran imagen mostrada por los albinegros, que reciben a un viejo conocido la semana que viene, al Felanitx, que ya ganaron en mayo en un día para el recuerdo.