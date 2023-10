Noche de emociones fuertes la que muy probablemente se vivirá este jueves a partir de las 19 horas en la Sala Multifuncional de Es Mercadal en el transcurso de la I Gala del Futbol Menorquí 2023, en la que el fútbol, ‘el deporte rey’, será el auténtico protagonista. Éste y sobre todo en clave menorquina, ya que con esta primera gala la Federació de Futbol de les Illes Balears quiere rendir tributo a los más destacados de la Isla. Entre ellos, el broche de oro de este jueves, que será el premio a la trayectoria del ciutadellenc Joan Capó, exportero de Primera División con el Celta de Vigo o el Sabadell, donde se retiró y que formó parte de la plantilla del FC Barcelona de Johan Cruyff; si bien no llegó a debutar en liga, jugó ocho partidos con el equipo azulgrana. Formado en el Atlètic Ciutadella, además de Can Barça, defendió once temporadas los colores del Sabadell, además de las mencionadas cuatro campañas en el Celta.

Será un día de reconocimientos. Primero se entregará la copa a los campeones de Liga y Copa Regional y Juvenil, además de a sus máximos goleadores, un trofeo por su éxito personal. La Gala también tendrá diferentes galardones al reconocimiento deportivo, como a Irene Olives, actual coordinadora de la UD Mahón y con una amplia trayectoria como jugadora, entrenadora y coordinadora en clubs como el FC Barcelona o el Sant Lluís. Y a Paco Perea, histórico dirigente del CE Alaior, de la propia FFIB, miembro de la Comisión de Tercera y Segunda B de la RFEF y ahora coordinador de la Associació Històrica del Futbol Menorquí. Luego será el turno de los Premios ‘Gent de Futbol’, para galardonar a todas aquellas personas que han dedicado su vida al fútbol, a un club, a poner su granito de arena por este deporte a lo largo de muchos años. ‘Gent de futbol’ que no siempre ha tenido la repercusión y el foco mediático que merecen y que merecen un reconocimiento. Como Pascual Vidal Coll: colegiado de fútbol base menorquín que arbitró durante más de 30 años, llegando a arbitrar hasta categoría preferent. Elías Noval: histórico entrenador de equipos como Sporting Mahonés, Atlètic Ciutadella, Alaior, UD Mahón, entre otros. También, Miquel Pons Riera, Miquel Viroll: exjugador del Sporting Mahonés en dos etapas y del Atlètic Ciutadella, Ferreries y Alaior. Y Antoni Massanet: jugó en Segunda División con el Atlético Baleares y militó en el Mahón, Atlètic Ciutadella y Menorca. Centenarios La gala de esta noche en Es Mercadal ideada por la Federació de Futbol de les Illes Balears quiere reconocer también a los dos clubs que este año llegan a su primer siglo de vida: el CE Mercadal y el CE Ferreries, a la vez que se citará en el escenario mercadalenc a otros dos clubs que hace poco tiempo también llegaron al centenario, como son la UD Mahón y el CD Menorca, para celebrar todo este tiempo dedicado al fútbol.