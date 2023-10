Messi consigue su octavo Balón de Oro

El argentino Leo Messi ha conquistado este lunes, por delante del noruego Erling Haaland y del francés Kylian Mbappé, su octavo Balón de Oro como mejor futbolista del año, que le afianza como el jugador más premiado en la historia del galardón, que ha entregado la revista France Football en el Teatro del Châtelet de París.

De esta manera, el exjugador del Paris Saint-Germain, ahora en las filas del Inter de Miami, recoge el testigo del francés Karim Benzema, que se hizo con el trofeo en 2022, y suma el octavo a su colección (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023).

El título de campeón del mundo conquistado en Catar, que permitió a Argentina coserse su tercera estrella en la camiseta ha sido el principal aval de 'la Pulga', decisivo en una final ante Francia en la que consiguió eclipsar el impresionante partido de su excompañero en el conjunto parisino Kylian Mbappé.

El éxito en el Mundial hizo olvidar la modesta campaña con el PSG, con el que se quedó lejos de sus mejores registros en una temporada en la que a pesar de ganar la Ligue 1, la Copa de la Liga y la Supercopa de Francia todo quedó empañado con la temprana eliminación del equipo en octavos de final de la Liga de Campeones.

El argentino Lionel Messi consiguió su octavo eférico dorado al superar al francés Kylian Mbappé y al noruego Erling Haaland, un galardón que dedicó a Diego Armando Maradona. El futbolista del Inter de Miami se convierte en el primer ganador del premio creado en 1956 que no juega en Europa. Messi, de 36 años.

Messi recibió el premio de manos del inglés David Beckham, propietario de su actual club, el Inter Miami. El astro argentino quiso compartir el galardón con sus compañeros de selección, tras un año en el que logró con ellos su «sueño, el único» que le «faltaba», que no era otro que «Argentina sea campeona del mundo».

Y aunque quiso dejar claro que, aunque todos los galardones «son especiales», afirmó que «los premios importantes son los premios colectivos». Entre los asistentes, sus compañeros «Dibu» Martínez (galardón al mejor portero), Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

«Esto es un regalo para todo el cuerpo técnico y para toda la gente de Argentina después de lo que conseguimos», insistió. Messi también quiso dedicar el trofeo a Maradona, ya que hoy hubiera cumplido 63 años. «Me acuerdo de Diego, que es su cumpleaños y no hay mejor lugar para felicitarle que rodeado de tanta gente a la que le gusta el fútbol, como le gustaba a él. Feliz cumpleaños, Diego, este premio lo comparto con vos», dijo.

Preguntado sobre su carrera, ya con 36 años y ocho Balones de Oro en 19 como profesional, aseguró que «nunca» imaginó que iba a tener la carrera que ha conseguido. «Y tuve la suerte de estar en el mejor equipo de la historia, eso hizo que todo sea más fácil, ganar premios individuales», dijo sobre su período en el Barcelona.

Con su esposa Antonella y sus tres hijos entre el público, reconoció que tuvo «derrotas duras», sobre todo con la selección. «Pero no bajé los brazos, peleé por mi deseo de conseguir la Copa América, el Mundial, que era lo que me faltaba, estoy feliz de haber seguido en el intento», subrayó.

En un comentario que mostraba que tal vez no espera lograr el galardón otra vez, dijo no tener duda de que Mbappé y Haaland «en los próximos años se van a hacer con este premio», en «una pelea muy linda entre ellos dos».

Mirando a los asistentes en el Teatro Chatelet de París, añadió: «Tengo la suerte de haber estado muchos años en esta gala y los jugadores se van renovando pero el nivel no baja nunca».