«A día de hoy no creo que sea una losa perder el partido de anteayer; nos fuimos muy jodidos por la forma en la que se nos fue otra posibilidad de sumar, al fin y al cabo, es lo importante y mucho mejor si puede ser de tres en tres». De esta manera Ramón Huéscar, uno de los buques insignia del CE Alaior, relativizaba la derrota del domingo ante el rival directo, Felanitx (0-1). Y es que los de José Ángel Moyano acumulan un mes –hasta cuatro encuentros– con derrota, antepenúltimos con 7 puntos.

Huéscar, uno de los hombres del ascenso a Tercera RFEF y toda una vida de albinegro, habla de las causas del bache, empezando con las múltiples bajas. «Tenemos una gran plantilla pero se notan aunque no creo que este bajón venga de eso. Mi forma de ver el fútbol es sencilla, gana el que tiene más efectividad y nosotros ahora mismo no estamos nada efectivos», analizaba, poniendo de ejemplo este domingo. «Ante Felanitx yo fallé una clara ocasión y los errores se pagan en Tercera pero en el momento que se gire esta dinámica todo parecerá diferente. Toca seguir trabajando y creyendo en lo que nos dice nuestro míster», abunda, en un dardo de confianza hacia el banquillo.

Para Huéscar, «son dinámicas. Ni antes éramos el Madrid ni ahora los más malos de la categoría; estoy convencido de que todo es mental porque el sacrificio y la intensidad son inegociables en este equipo y lo que pasa es tan simple como que no está entrando el balón y cuando lo haga, volverá la confianza seguro», exclama.

Semana de rivalidad insular

¿El derbi en Es Mercadal? «Personalmente tengo muchas ganas, hace años que no está este derbi en nuestro club. Eso sí, apenas llevamos ocho jornadas, no estamos en ninguna crisis ni en ningún pozo pero claro que sería un golpe de autoestima y a nivel de confianza brutal», asegura Huéscar, sobre sus opciones. «El Mercadal tiene un muy buen equipo y muy buen técnico pero nosotros no tenemos nada que envidiarles a ellos ni a ningún equipo y estoy cien por cien convencido de que si aprovechamos las ocasiones, nos podemos traer los tres puntos de Sant Martí», avisa el albinegro.