Muchos ingredientes sobre la mesa este sábado por la noche (19 horas) en la gran e inédita final de la Copa Regional de Menorca que se lidiará con la UD Mahón y el Sporting de Mahón como actores principales y el Estadi Maonès, como escenario de uno de los encuentros que más expectación genera año tras año en Menorca. Frente a frente en la lucha por el primer título del año en la Isla, los unionistas que entrena por vez primera un clásico de las finales, el mercadalenc Pere Vadell, frente al Sporting de Mahón, preparado por Joan Melià. Una final, un derbi mahonés, en el campo del club rival de la ciudad y además, entre dos equipos que llegan al choque final tras sufrir, accediendo a la final tras tener que noquear a sus rivales respectivos en la angustiosa tanda de penaltis.

Unión y Sporting se ven las caras deseosos de ser el club que sobre las 21 horas este sábado pueda levantar la copa, un trofeo que la UD Mahón ha festejado en dos ocasiones y que en el club de Bintalfa lo han logrado en una ocasión, por lo que el choque coge una magnitud, interés y decibelios de envergadura. Una finalísima que casi es una obligación.

A sus 29 años de edad, el extremo y lateral izquierdo de la Unión, Migue Martínez– después de una década ya como jugador del primer equipo de San Carlos–, será uno de los protagonistas de esta finalísima de Maó. A horas del encuentro, el unionista habló con este diario del ‘partidazo’ de esta noche. «Veo al equipo muy motivado y con ganas de que llegue la final de esta noche», dice, abundando el jugador que para él, «no es una semana diferente sino que es especial, por la posibilidad de conseguir un título», indica.

En palabras de Migue Martínez, la manera épica como se llegó a la final de est jornada, sirve como una inyección de moral para hacer frente al Sporting de Mahón. «Después de muchos años sin llegar a una final– que creo que son cinco– pues tienes ese plus de motivación para poder ganarla», advierte el unionista, que no ve un claro favorito para alzar el título menorquín. «Pienso que esta final está al 50 por ciento de opciones y creo que todo puede pasar; no hay un equipo favorito, los dos tenemos posibilidades», sostiene. «Nosotros con nuestras armas y ellos con las suyas», exclama.

En pleno análisis del encuentro definitivo de esta noche en Maó, asume en voz alta el capitán de la UD Mahón que para salir airosos, «lo que tenemos que hacer es desactivar sus ‘contras’ porque son muy rápidos arriba y se combinan bien entre ellos», advierte. «Es motivador y más, repito, cuando llevas cinco años sin estar en una final. Esperemos ganarla por la afición, que se la merece», cierra, preguntado por el derbi mahonés.

También desde Bintaufa la ilusión es mayúscula ante este histórico encuentro del Estadi Mahonés. Así lo ve el eterno capitán del Sporting de Mahón, Sergi Sánchez (26 años), listo para hacer frente a la UD Mahón. En boca del vestuario, el ‘sportinguista’ ve que el equipo está, «con muchas ganas y mucha ilusión de poder jugar la final después de haber trabajado tanto estos meses. Es una semana especial pero en cuanto a entrenamientos seguimos con el mismo tipo de trabajo», señala, desde el feudo de la carretera de Sant Lluís. En declaraciones a este diario de Sánchez, «llegamos a la cita después de pasar de grupos por diferencia de goles y por penaltis en la semifinal. Es una gran motivación haber demostrado que podemos competir con los mejores de la Isla», exclama convencido de sus posibilidades como finalista.

El antes central y ahora pivote analiza la final y habla incluso de favoritos. «Ya nos enfrentamos en grupos y creo que pese a haber perdido fue un partido muy igualado. Si tuviera que dar a un favorito sería a ellos, por la experiencia en este tipo de encuentros. En cuanto al tipo de juego sí que es cierto que tenemos estilos diferentes y eso es debido tanto a los entrenadores como al tipo de jugador con el que cuenta cada equipo», cuenta el azulado.

De la Unión, este ‘sportinguista’ de toda la vida destacaría, «el gran peligro que genera en ataque, debido a sus jugadores más ofensivos y también las jugadas a balón parado. Aunque también saben trabajar muy bien en bloque bajo. Es un equipo muy completo y vamos a tener que hacer nuestro mejor juego para poder ganar el partido», avisa, deseoso ya del pitido inicial. «Realmente estoy muy orgulloso de que la final sea entre equipos de mi ciudad y un derbi siempre es emocionante. Es cierto que jugamos en el campo de otro rival de la ciudad pero eso no tiene que derivar en ningún tipo de riña ni nada parecido. Nosotros vamos a jugar igual que lo haríamos en cualquier otro estadio».