Trabajada y justa victoria del CD Alaior ante un rival directo por la pelea por los puestos bajos de la categoría, el Inter Manacor, que le puso la cosas muy difíciles en casa (3-1). El partido empezó como era de esperar, con un Alaior bien asentado y posicionado y dando un paso más en ataque en busca de la portería de Caldenteny. Ya en el minuto 1 dispuso de la primera ocasión en una internada de Elliot que cedía el balón y Marquès chutaba centrado, sin dificultades.

Con esta primera ocasión el Alaior mostraba sus intenciones de ir al ataque y ser dominador y amo del juego. El Inter dejaba jugar y esperaba atrás en busca de una contra como la mayoría de equipos que visitan Los Pinos. El peligro local procedía de córners y faltas botadas por el incombustible, Ramón Huéscar. El Inter intentaba dar un paso al frente pero no era capaz de crear peligro ante Òscar, gracias a la buena defensa local, que no dejaba respirar al rival. La mejor ocasión local en la primera parte fue en el 28’, donde un córner botado por Huéscar fue rematado por Gómez-Vizcaíno y Caldenteny atajaba el balón en la misma línea de gol cuando en la grada cantaba el 1-0.

Cogió aire el Inter cuando un pase entre líneas le llegó a García, que no logró rematar correctamente ni provocar peligro para el guardameta Oscar. En el último tramo de los primeros 45’ se equilibró pero no en ocasiones, que seguían siendo blanquinegras. Un robo de Marquès en el centro, se plantó en el área pero al final se adelantó el balón y la ocasión quedó en nada ante la desesperación de la afición local. El Alaior había disputado una gran primera parte y merecía un mejor resultado, que pudiera haber sido peor, si en el minuto 45, Òscar no hubiera detenido un disparo raso pegado al poste de Martí, en la única ocasión del Inter. No hubo tiempo para más y a vestuarios; los locales pensando que merecían más y los visitantes siguiendo con la idea de defender.

La segunda mitad siguió con la misma tónica, el Alaior con el dominio del juego aunque sin muchas ocasiones de inicio, aunque había que seguir intentándolo a base garra y casta. El premio llegó en el 63’, donde el enésimo córner botado Huéscar fue rematado por Juan Carlos, entrando desde atrás y llevándose todo por delante, poniendo justicia en Los Pinos (1-0). Tras el gol, inconscientemente el Alaior dio un paso atrás y el Inter se fue hacia arriba y en la única ocasión, una triangulación, Fernández remataba de cabeza poniendo el balón lejos del alcance de Oscar (1-1), con 15 minutos por jugar. El Alaior no se derrumbó y fue a por la victoria, dando un paso al frente, de la mano de Ángel Martínez, que salió de refresco y llevó a la defensa del Inter Manacor de cabeza. En el minuto 83 se internó por banda izquierda y cedió para Melià, que fusiló a Caldenteny para marcar el 2-1 y provocar el delirio en Los Pinos.

Y ya en los minutos finales, córner a favor del Inter y tras unos rechaces, le llegaba el balón a Angel Martínez, uno de los mejores en el día de ayer, que veía adelantado al portero visitante y le batía por bajo, poniendo el 3-1 y la sentencia para el Alaior, en el minuto 92.