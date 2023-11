Partidos ante dos históricos y con sensaciones más o menos dispares los que se les presentan esta tarde a CE Mercadal y CE Alaior en esta nueva jornada en la Tercera División RFEF 2023-24. El conjunto mercadalenc, después de empatar con polémica incluida al Manacor en el feudo de Na Capellera (2-2), quiere volver a ganar en el Municipal de Sant Martí, algo que no logra desde el lejano 24 de septiembre, ante el Arenal (2-0). Hasta entonces, empates con Constància y Alaior­– ambos por 1-1–, y derrota con el Mallorca B (0-2). Sin embargo, no lo tendrán sencillo hoy los rojiblancos del preparador mahonés– sancionado un partido como su ayudante, Martí Sintes–, ya que les visita el Santanyí, justo por detrás suyo, a dos puntos.

Por su parte, un CE Alaior al alza y crecido en lo moral y en lo clasificatorio tras empatar en el derbi menorquín contra los mercadalencs y superar al Inter Manacor en el Municipal de Los Pinos (3-1), visita a otro grande, el Binissalem con todas las intenciones del mundo y muy seguros de sí mismos. Sin nada que perder tras cumplir la semana pasada y con mucho que ganar en este nuevo encuentro en Tercera RFEF que supone otra reválida para un conjunto dirigido por José Ángel Moyano que, poco a poco, va recuperando jugadores para la causa.

Izan Canet (CE Mercadal)

Si para un jugador cada fin de semana que llega de esta temporada es especial es para el ciutadellenc, Izan Canet, recuperado tras un año en el dique seco y de nuevo ya titular con Lluís Vidal. El centrocampista hablaba ayer para este diario de su grave lesión: «Lo llevo bien y sin molestias, que es lo importante. Pero aún me queda trabajo para llegar a coger el ritmo de partido», admite Izan, protagonista en Na Capellera la semana pasada por una más que posible falta a él en el 2-2 del Manacor. «Sí hubo falta del portero, bastante clara, y se vio en general. Si hubiera pitado, habría cambiado el resultado», advertía.

Izan Canet ve al Mercadal en estos momentos, «bastante bien, vamos mejorando semana a semana. El punto en Manacor fue bueno, ya que puntuar fuera de casa siempre es positivo. Pero viendo la transición del partido nos supo a poco», señala, aún pensando en la falta reclamada por todo el equipo. De cara a hoy, «es importante ganar en casa para seguir cerca del grupo de arriba. Quizás en los últimos partidos nos ha faltado saber gestionar mejor los últimos minutos pero trabajando como lo hacemos los resultados van a llegar», prosigue. Del Santanyí, dice, «sabemos que hay varios jugadores a tener en cuenta e individualmente son buenos. Sabemos que nos van a intentar salir a la contra y hacernos daño», analiza.

Elliot Galán (CE Alaior)

Elliot, en cuanto a la cita albinegra en Binissalem, ve al equipo, «anímicamente muy bien después de las últimas semanas puntuando en Es Mercadal– un campo difícil– y después en casa contra un rival directo para nuestro objetivo», decía. Al final, «te hace crecer tu propio convencimiento aunque semanas atrás era diferente por la mala racha que encadenamos. Pero ya está pasada y olvidado», admite el delantero. Y es que el Alaior ha cogido el buen camino, más, ganando al Inter Manacor, «importante, ya que será un rival directo por la permanencia. Sabíamos que sería difícil pero lo sacamos aunque nos costara un poco pero lo conseguimos».

Dejado atrás el Inter, Elliot y compañía ya solo piensan en el Binissalem de esta tarde, según el albinegro, «un equipo histórico de nuestro fútbol y siempre difícil ganar e incluso puntuar en su campo. Pero vamos con todo a por la victoria, vamos sin ningún miedo alguno y sabemos que si trabajamos como sabemos, ganaremos», abunda, muy seguro, hablando del futuro más inmediato del Alaior en Tercera RFEF. «Es complicado saber si vamos a sufrir o no pero con el trabajo que hacemos y la ilusión que tenemos sinceramente creo que sí nos salvaremos. Otra cosa será si baja algún equipo de categoría superior, que ahí sí estará muy disputado. Veremos qué pasa pero confío en este equipo porque trabaja», manifiesta Elliot Galán, personalmente en Los Pinos, «contento no, lo siguiente. Llegué y me recibieron con los brazos abiertos, súper querido. Y jugar en Los Pinos es algo difícil de explicar, el ambiente es simplemente espectacular», exclama, sobre todo, «cuando marcamos gol y se canta parece un estadio de Primera División. Nos llevan en volandas y animan siempre».