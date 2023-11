Si antes del derbi en Sant Martí cierta preocupación ya se había instalado en el CE Alaior, tras encadenar cuatro derrotas consecutivas– dos en el Municipal de Los Pinos–, fue empatar en Es Mercadal (1-1) y volver a despegar el conjunto de José Ángel Moyano. Los alaiorencs acumulan tres jornadas sin perder– empatando el derbi y ganando a Inter (3-1) y Binissalem (0-2)–, resultados que, acompañada a la lenta pero progresiva vuelta de jugadores y a la mejora de la plantilla, han situado al Alaior en un esperanzador puesto décimo primero con 14 puntos. Además, y antes de agitarse su calendario hasta fin de año– con Collerense, Constància y Poblense–, los de Moyano reciben este domingo al antepenúltimo Arenal, otra ocasión para echar tierra de por medio e ir sembrando una cara permanencia.

Máxima cautela y respeto

«Supimos aguantar la primera parte a pesar de que el Binissalem salió con mucha fuerza y en la segunda pudimos hacernos con el control y eso al final tuvo su recompensa. Con más mérito al ser fuera de casa y sin nuestra afición que cada semana nos apoyo». Son palabras ayer del delantero de Maó, Ángel Martínez, que abrió la lata con el 0-1 en Mallorca. Uno de los fichajes de Moyano, habla de estos 14 puntos, tras once jornadas. «Al inicio de curso tienes la ilusión de que todo va a ir bien, teniendo en cuenta que al ser un equipo con gente nueva y nuevo entrenador, no sabes cómo irá. Lleva su trabajo y tiempo y a pesar de haber estado varias jornadas sin puntuar, debemos estar satisfechos», asegura el albinegro. Para él, «lo que necesitábamos era tiempo para conocernos y mejorar el juego para conseguir escalar tabla poco a poco», prosigue.

Sin embargo, pese a ir por el buen camino, avisa Ángel Martínez que «esta alegría de ahora no ha de desviarnos de nuestro objetivo, que es seguir trabajando y esforzarnos en hacer un buen juego que nos lleve a obtener los mejores resultados al final de curso», avisa, quedando aún mucho camino por recorrer a un Alaior cuyas claves, para el exCD Menorca, son «la ilusión y las ganas, nunca dar un partido por perdido aunque estés casi al final y con el marcador en contra. Siempre pensando que el que la sigue la consigue», asevera un jugador al que no le gusta perder, «ni al parchís. Con esa actitud al final las cosas salen y cuando ocurre la motivación aumenta partido a partido».

Entre el secreto de este esperanzador arranque y pese a los rumores que llegaron a merodear hace apenas unas semanas por Los Pinos, dice Ángel que está «esa conexión básica con el entrenador y resto de jugadores e insisto, al ser una plantilla nueva, hemos necesitado una etapa de adaptación– entre nosotros y con el ‘míster’– para conformar este equipo y adaptar la manera de jugar de cada uno a las directrices de Moyano», considera el menorquín, sabedor que este domingo llega a Los Pinos el Arenal, otro rival directo por la permanencia. «Toda victoria es importante para ir sumando y más sabiendo que nos esperan equipos fuertes aunque nunca se sabe. Este deporte es impredecible y un mal día lo tiene cualquiera pero seguiremos trabajando con ganas», advierte un Ángel Martínez, personalmente, feliz de poder vivir esta etapa de Tercera RFEF, por primera vez, con 21 años y en su Isla. «Disfrutar del fútbol semiprofesional me motiva mucho para mejorar y poder dar lo mejor de mí al equipo», desvela, no sin finalmente hablar de la palabra clave: salvación. «La deseamos pero no la podemos ni debemos ver segura ya que eso nos podría perjudicar; el exceso de confianza no sería positivo en esta liga que exige mucho nivel, rendimiento y regularidad y hemos de ir partido a partido, puntuando. Hay equipo y muchas ganas para conseguirlo», cierra.