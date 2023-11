El Mercadal vio quebrada su dinámica positiva de cuatro jornadas sumando tras caer de forma inesperada frente al Sóller, que suma su segunda victoria, en un partido donde los visitantes pagaron su falta de acierto en el área de Monetti y un grave error que supuso el 1-0 para los de Antonio Sánchez. Al filo del descanso llegó el segundo para los locales y pese a que los de Lluís Vidal mejoraron de forma notable tras el intermedio, no les alcanzó ni para lograr la igualada, el gol de Karim llegó tarde. Una derrota que no entraba en los planes de los menorquines.

El cuadro de Vidal empezó mandando, intenso y con ocasiones durante los primeros veinte minutos, pero no acertó en la toma de decisiones cara a meta y lo acabó pagando. A partir de aquí, los visitantes bajaron su puesta en escena y el once solleric aprovechó un error en salida de balón para que Plomer batiera a De Jesús. El tanto espoleó a los locales que en una falta lateral ampliaron el marcador con el remate de Aguilar en el segundo palo que complicó mucho el encuentro para los menorquines.

El técnico visitante realizó tres cambios al descanso que mejoraron de forma notable al equipo. El Mercadal fue dueño del partido en este segundo tiempo, movió el esférico con criterio de banda a banda y metió atrás al Sóller que tuvo bastante con aguantar el empuje del rival. Sin embargo, al Mercadal le volvió a pasar lo mismo que en la primera mitad, fabricó acciones de peligro pero no las culminó con la salvedad de la aprovechada por Karim. El 2-1 llegó tarde y pese a los últimos intentos, el conjunto mallorquín se quedaría con los tres puntos frente a un Mercadal que se fue decepcionado y castigado por sus errores en las respectivas áreas.