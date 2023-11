El Ferreries se reafirma en el liderato de la Regional después de derrotar con claridad al Atlético Villacarlos, otro de los aspirantes llamados a estar en la zona alta de la clasificación, en un partido donde los locales fueron mejores y anularon la capacidad ofensiva del rival que solo tras encajar el tercer tanto gozó de una buena ocasión.

El conjunto de Miquel Capó pudo abrir el partido antes del primer minuto de juego pero Marc Krey no estuvo acertado ante Telmo. Los azulgranas pusieron de cara el encuentro con el tanto del capitán, Carlos, para trasladar su dominio en el césped al marcador pues generó un par de ocasiones más que no culminaron. Triunfo parcial mínimo local para llegar al descanso mientras el cuadro de Felipe Gornés no lograba acercarse con peligro a los dominios de Tugores.

En el segundo tiempo, el Atlético Villacarlos dio un paso al frente en busca de la igualada pero en un saque de esquina, Marc Krey hizo el segundo para el Ferre y la intentona de los de Es Castell se vino abajo. En el tramo final, Carlos rubricó la tercera victoria para el líder al transformar una clara pena máxima. Tras el 3-0, el Villacarlos gozó de su única oportunidad para acortar distancias que no logró aprovechar.

SPORTING MAHÓN 5

NORTEÑO 0

El Sporting de Mahón derrotó con contundencia al Norteño en un partido que decantó con prontitud con un tanto tempranero y que sentenció prácticamente al descanso con un 3-0.

Un error en la cobertura propició el gol de Álex. Los visitantes, que intentaron recuperarse, protestaron el segundo por una falta previa al contraataque que originó el tanto de Pol. Superada la media hora, David Martín firmó el tercero con el que se llegaba al descanso y que certificaba la superioridad sportinguista.

En la segunda parte el Norteño introdujo cambios en busca de alterar el guion del partido pero el Sporting lo evitó con el doblete de David Martín que aprovechó el rechace de Aitor en el lanzamiento de una pena máxima. En el tramo final del choque, los blanquiazules sellaron su segundo triunfo con el gol de Enric para certificar su superioridad.

CD MENORCA 0

PENYA CIUTADELLA 3

El Penya Ciutadella ganó con autoridad al Menorca en un partido abierto en la primera parte pero que poco a poco decantaron hacia su costado los de Raül Capó para sentenciar al inicio del segundo tiempo. Bien plantado, el cuadro ciutadellenc tiró de anticipación, abrió el campo y ganó la espalda a la zaga para sembrar peligro en cada llegada.

El choque comenzó con un Menorca dominador, con una peligrosa acción de Marc Urbina y un cabezazo fuera de Pablo. A partir de aquí, el Penya controló la zona ancha, tuvo velocidad con Nasi y Xavi en bandas y abrió el duelo con un envío a Popete -perdonó Nasi el primero poco antes- que cruzó ante Xavi. El Menorca, sin soluciones ofensivas, respondió con un tiro de David pidiendo penalti por manos y otro de Bryan.

En el inicio de la segunda parte, un corte en defensa de David originó un contragolpe resuelto por Xavi. El Penya era mejor y cerró el choque con una brillante acción de Popete que Sergi resolvió con una vaselina (61’). El Menorca pudo entrar en la cita poco después con un gol de Amer, invalidado por el auxiliar, y el Penya rozó el 0-4 en tiro de David que desvió Xavi.

CCE SANT LLUÍS 0

UD MAHÓN 2

La UD Mahón sumó su segundo triunfo tras vencer al Sant Lluís en un duelo que puso de costado al inicio del segundo tiempo, tras una primera parte nivelada con un gol de Biel en un córner. La Unión creó peligro pero tuvo que esperar al final para sentenciar.

AT CIUTADELLA 1

CD MIGJORN 4

El Migjorn sacó adelante su partido frente al Atlètic Ciutadella que sorprendió en el inicio con el gol de Breiner. Los visitantes encaminaron la cita al descanso. Igualó Helenio y César, por partida doble en propia meta, puso el 1-3 y Llonga cerró el partido.