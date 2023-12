El Mercadal volvió a acusar el déficit que arrastra esta temporada, su falta de gol, de acierto, como se quiera llamar, y este sábado volvió a quedar plasmado en el partido frente a un Alcúdia que se dedicó a defender y jugar de forma directa sobre Ripoll por si sonaba la flauta.

El conjunto de Lluís Vidal lo puso todo pero algunos errores en la toma de decisiones, el desacierto cara a meta y las intervenciones de Villarreal hicieron que el marcador inicial fuera inamovible (0-0).

Un resultado pobre para los intereses y méritos de los rojiblancos que se han quedado estancados en estas dos últimas jornadas frente a rivales inferiores que han sacado beneficio a los problemas, principalmente ofensivos, que arrastran los de Sant Martí.

Dueño del balón ante un rival que se cobijó en un 4-1-4-1 y jugó en largo para ganar las segundas jugadas -algo que apenas se dio- el Mercadal, con Raúl de central como novedad, encontró en los costados, en acciones de dos contra uno, la mejor forma de desbordar ante la dificultad de hacerlo por la zona ancha frente al poblado centro del campo dispuesto por Miki Ponce. Casi al cuarto de hora, Villarreal abrió su repertorio con un paradón a cabezazo a bocajarro de Karim en el segundo palo para evitar el gol que se cantaba. El ariete maliense, que sufrió la marca rival en exceso, repitió ante el meta tras un pase interior de Simón pero en la carrera se dejó atrás el balón y no pudo concretar. A todo esto, el Alcúdia se limitó a jugar directo sobre Ripoll y generó un susto más por errores locales -Oriol casi se hizo un lío ante el citado delantero y Raúl erró a poco para el descanso en una salida de balón- que por propia iniciativa.

Tras el paso por vestuarios y con la entrada de Yassin, el Mercadal incidió en su dominio, buscó las diagonales, las entradas de Sergi o Rubén pero no encontró el acierto en el último pase y Villarreal volvió a aparecer en otro cabezazo de Karim (50’). El Alcúdia, sin salida, sufrió ante el empuje rojiblanco que se incrementó con el paso del cronómetro. Parecía que la lata iba a saltar por los aires en cualquier momento, el once local generaba juego y ocasiones, Rubén remató arriba tras un servicio de Sergi y Karim volvió a ver como el meta le ganó la partida en un testarazo picado salvando a los suyos. Vidal modificó, con cambios de protagonistas, al equipo que atosigó al cuadro mallorquín -que frenó el ritmo de partido con jugadores al suelo tras contacto- pero no hubo acierto en el remate, un tiro de Simón fuera, alguna toma de decisiones en los pases erróneas e incluso un balón que se paseó sacado por el visitante Rubén. Al final, la desesperación reflejada en la expulsión de Karim -a petición de los rivales- en una segunda amarilla donde el colegiado puso el listón muy bajo.