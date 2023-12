Joao Felix revitaliza al Barça y frustra al Atlético

El delantero portugués Joao Félix se vengó del Atlético de Madrid, club que mantiene sus derechos, con un gol, el de la victoria (1-0), y compró tranquilidad para el Barcelona, que recuperó la autoestima con un triunfo coral que rubricó en los últimos compases gracias a dos atajadas del guardameta Iñaki Peña que evitaron el empate colchonero.



El Barça consiguió tres puntos claves ante un rival directo en la pugna por LaLiga, que encadenó su vigésimo cuarta visita consecutiva sin ganar en Barcelona -este domingo en el Estadio Olímpíc Lluís Companys-, donde el delantero luso rubricó el brillante primer tiempo de su equipo con un remate sutil (min.28) tras una fantástica acción colectiva.



Repitieron la fórmula ambos entrenadores con la que sellaron entre semana el pase a los octavos de final de la 'Champions', aunque Xavi a última hora se vio obligado a dar entrada a Andreas Christensen en lugar de Íñigo Martínez, aquejado de unas molestias en el calentamiento. El técnico de Terrassa añadió otro matiz: Araujo se situó en el eje central y Koundé ocupó el carril derecho.



Y la receta, que ya funcionó en el segundo tiempo ante el Oporto (2-1), carburó también en el primer acto contra el conjunto colchonero. Porque jugó el Barça uno de los mejores, si no el mejor, primer tiempo de la temporada. Seguro en la salida de balón, fiable en la medular -con De Jong, Pedri y Gündogan brillando-, punzante en la parcela ofensiva y concentrado en la presión.



El Atlético, que llegaba con la inercia de los resultados y el buen juego desplegado en las últimas fechas, nunca estuvo cómodo en el césped y se encomendó a llegadas aisladas de Nahuel Molina, en los primeros compases, Griezmann y Mario Hermoso para discutir la superioridad azulgrana.



Ya desde el primer minuto el Barça presentó sus credenciales con una incursión de Raphinha que no encontró portería. Fluía el juego azulgrana con una salida de balón limpia que permitía a sus peloteros encontrar a Lewandowski. En el primer cuarto de hora, el polaco tuvo tres ocasiones de gol francas para avanzar a su equipo. Sus remates, sin embargo, no encontraron portería.



Al Barça solo le faltaba el gol, que llegó de las botas de uno de los protagonistas de la previa. Joao Félix respondió a las declaraciones de Saúl Ñíguez y Griezmann, que cuestionaron su continuidad, con un remate sutil con la zurda que superó la oposición de Oblak (1-0, min.28).



Aunque lo mejor de la diana fue la jugada colectiva del Barcelona. Fue una transición perfecta que empezó Iñaki Peña desde su área con un pase a Pedri, que de espaldas sirvió el balón a Koundé. El francés habilitó por dentro a Raphinha, que condujo el balón hasta encontrar al delantero propiedad del Atlético de Madrid, que tiró de talento para avanzar a su equipo. Y lo celebró Félix subiéndose a una valla publicitaria y levantando los brazos dirigiéndose a su afición.



Antes del descanso, el de Viseu rozó el segundo a centro de Gündogan, pero su remate desde el interior del área, que salió flojo en parte por un pisotón de José María Giménez, lo controló sin problemas el guardameta esloveno.



La exhibición azulgrana hizo reaccionar al 'Cholo', que en la reanudación revolucionó la alineación dando entrada a Azpilicueta, Samu Lino y Correa, que entraron por Molina, Giménez y Riquelme. Griezmann pasó a ocupar la medular y su equipo dio un paso adelante con el balón.



Pese a ello, el Barça no le perdió el pulso al encuentro y aceptó el intercambio de golpes. El Barça generaba peligro en acciones algo más elaboradas y el Atlético buscaba su oportunidad en transiciones más eléctricas. El poste izquierdo de Oblak escupió un zarpazo raso de Raphinha. En el área azulgrana, Morata no empaló bien un centro de Llorente.



Agotaba los cambios Simeone en el minuto 65, con la entrada de Memphis Depay y Saúl, todo lo contrario al plan de Xavi, que no introdujo el primer cambio hasta el minuto 76, dando la alternativa a Lamine Yamal, en lugar de Raphinha, y Ferran Torres, que entró por un ovacionado Joao Félix.



En ese escenario, sufrió el Barça cuando el Atlético se adueñó del balón en el último cuarto de hora. La ocasión más clara de los colchoneros llegó a balón parado. Memphis trazó un tiro directo milimétrico que Iñaki Peña, que encadenaba su tercera titularidad por la lesión de Ter Stegen, despejó con una atajada digna del arquero alemán.





Vuelo sin motor. La mano de Iñaki Peña. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/eeUQ8dpy7b — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 3, 2023 Hundido en su área, el Barça tuvo el segundo en una contra que Lewandowski no supo remachar y Correa tuvo el empate con un potente remate que Iñaki Peña rechazó con el pecho. Respiraba el Barça, que se sitúa a cuatro puntos del Real Madrid y el Girona. Ficha técnica 1 - Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Araujo, Christensen, Cancelo; De Jong, Gündogan, Pedri (Fermín, min.89); Raphinha (Lamine Yamal, min.77), Lewandowski y Joao Félix (Ferran, min.77). 0 - Atlético de Madrid: Oblak; Molina (Azpilicueta, min.45), Witsel, Giménez (Lino, min.45), Hermoso, Riquelme (Correa, min.45); Koke (Saúl, min.66), Marcos Llorente, De Paul; Morata (Memphis, min.65) y Griezmann. Gol: 1-0: Joao Félix, min.28. Árbitro: Sánchez Martínez (Comité murciano). Mostró amarilla a Giménez (min.31), Witsel (min.34), Koke (min.38), Azpilicueta (min.47), Joao Félix (min.50), Ferran (min.78), Araujo (min.79), Cancelo (min.87) y De Jong (min.93). Incidencias: Partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Olímpico Lluís Companys ante 34.568 espectadores.