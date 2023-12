El Alaior no pudo superar una prueba de notable envergadura como fue la visita del Constància que sacó a relucir su oficio y enorme calidad individual escenificada en Agus Giaquinto y Mateo Ferrer para aplacar el entusiasmo albinegro que le llevó a igualar el gol de Biel Moll en propia meta y competir sin tregua hasta el pitido final pese a verse con el 1-3 en el marcador. El conjunto de Moyano no le perdió la cara al encuentro en ningún momento pero el 0-1 al filo del descanso en propia meta y el primer tanto de Agus justo después de empatar Joel, fueron determinantes para que el colectivo de Los Pinos no lograr sumar.

El cuadro de Guillem Llaneras intentó adueñarse del balón ante la presión del Alaior que no dejó de atosigar con su presión alta aunque no le reportó recuperaciones para correr a la espalda del rival. Pese a las intentonas de crecer a través del balón, bien por la derecha con Giaquinto o con los envíos sobre Mateo Ferrer, con un excelente juego de espaldas, el experimentado once inquer creó sus mejores situaciones de peligro en situaciones desde el saque de esquina. Buades dio el primer aviso en un balón que no alcanzó cerca del palo (17’). La respuesta del Alaior, frenado en ataque, corrió a cargo de Ramón con un libre directo sin problemas para Morillas. Al filo de la media hora, repitió el capitán visitante con un testarazo que rozó el 0-1 que llegaría al borde del descanso. En el enésimo córner, cabeceó Agus salvando José Luis y el larguero el tanto. Vuelta a la esquina y en la segunda jugada, Pau puso un centro con marchamo de gol que Biel Moll desvió a la red para llegar al intermedio. En el regreso, el Alaior salió con una marcha más y Loren tuvo el 1-1 en un remate de cabeza que se perdió fuera por centímetros. La valentía local encontró el premio con una excelente jugada de tiralíneas con pase de primeras de Ramón para Ángel que rompió a su par rematando Joel el envío al interior del área. Eran los mejores momentos del Alaior reforzados por los cambios realizados antes de la diana del veterano exterior albinegro pero tres minutos después, un pase de Estrany a la espalda -se pidió fuera de juego- lo resolvió con calidad Agus para devolver la ventaja al Constància. El grupo de Moyano acusó el golpe y tras un saque de banda, Agus sorteó a varios jugadores para batir a José Luis con un disparo al palo largo (1-3). El Constància hurgó en la herida y Ferrer, por dos veces, tuvo la puntilla mientras el Alaior, con cambios de protagonistas y posiciones, no cejó en busca del gol que le devolviera la esperanza por puntuar. Loren y Ramón estuvieron cerca, Nil pidió dos penaltis, que no parecieron, y el duelo se cerró con una intervención de José Luis a remate a bocajarro de Nico Cruz. El apunte «El 1-2 es clave; llega cuando estábamos mejor» El técnico del Alaior, José Ángel Moyano lamentaba la forma y los momentos en que llegaron los goles del Constància resaltando como «clave» el 1-2 nada más marcar Joel la igualada. «En la primera parte ellos nos han creado más peligro desde la estrategia y a nosotros nos ha faltado tener más control, luego el gol en propia meta condiciona» señaló. El técnico vasco resaltó que su equipo «estuvo mejor en el segundo tiempo, los cambios ayudaron, salieron bien, empatamos pero después nos llega ese 1-2, que me comentan que puede ser fuera de juego, justo cuando el equipo estaba teniendo el balón. Después -prosiguió- nos hacen el tercero que viene de un saque de banda, una situación que debemos evitar. Al final nos ha faltado hacer el segundo para entrar en el partido otra vez, ellos han sido más efectivos» aseveró Moyano resumiendo que «pequeños errores nos han condicionado».