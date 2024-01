El Mercadal no pudo arrancar de peor manera el año tras caer frente al Platges de Calvià, un notable equipo, en un encuentro donde los rojiblancos no estuvieron a la altura que requería el compromiso, especialmente en el primer tiempo, donde pese a crear dos buenas ocasiones, fueron superados por el once de Carlos Martínez, mejores a través del balón, con más hambre en cada acción y que pudo encaminar el triunfo en este periodo. Tras la reanudación, mejoró el conjunto de Lluís Vidal pero no solo no le alcanzó para subsanar el déficit goleador que atesora sino que incluso fue incapaz de generar alguna opción para batir a Samu, meta que en su día jugó con el Atlético Villacarlos en División de Honor Juvenil, y entrar en el partido para al final acumular cuatro jornadas sin conocer la victoria mientras los visitantes enlazan siete jornadas sin perder aspirando a cotas mayores.

El inicio del partido ya mostró quien entró mejor. El Platges, con el otrora goleador Bardolet en funciones de creación y enlace con los puntas, se adueñó del choque con el paso de los minutos y en su primera llegada marcó; un balón profundo sobre el menorquín Adri Marín que sirvió al primer palo donde Marc Esteve remató de primeras. El tanto sembró de dudas al once rojiblanco que no dio respuesta a un rival sobrio y de calidad que con el paso de los minutos impuso su jerarquía a través del esférico. Perdido y sin darle un ritmo elevado a su juego, el Mercadal fue superado por el bloque de Carlos Martínez que encontró con facilidad espacios para romper a una zaga que ayer no estuvo liderada por Fedelich. Un cabezazo de Sarmiento a las manos de De Jesús y un remate de Bardolet ajustado al palo tras otro servicio de Adri, elevaron el disgusto de Lluís Vidal que perdió a Karim por molestias en la espalda. Con la entrada de Sebas, Yassin ocupó la plaza más adelantada en ataque. A la media hora, Javi Hernández, en acción individual, hizo lucir a Samu con un buen trallazo pero fue un espejismo. El Platges llevó peligro en cada acercamiento y no puso el 0-2 de milagro en un rush final donde las ocasiones se sucedieron sobre el portal local. Sarmiento, en acción donde se pidió falta del atacante, Marc Esteve, Josemi y Bardolet, en remate tapado por la salida de De Jesús, tuvieron la posibilidad de aumentar el marcador y dejar el partido más que cuesta arriba para el Mercadal. Entre medias, un tiro de Rubén que sacó con los puños Samu, fue la única respuesta del bloque de Sant Martí llegándose al descanso con la corta victoria parcial del Platges mientras Vidal ya mandaba ejercitar a Izan y Joan Torres para la segunda parte. Tras el paréntesis, la escuadra de Sant Martí tenía que arreglar de forma notable su imagen para entrar en el partido y salió con ese propósito aunque esa exponencial mejoría no le sirvió para tener lucidez ofensiva. Corrigió errores el Mercadal, se hizo con el balón y metió al Platges, que acumuló a todos menos Marc Esteve por detrás del cuero, en su parcela. Dominó el grupo de Vidal con Rubén más cerca de Yassin en punta pero no encontró la forma de romper el compacto dispositivo de los de Magaluf que frenaron el ritmo de juego en ocasiones con parones tirando de oficio aunque tampoco rehusaron a salir al contragolpe. En la recta final, el Platges pudo sentenciar con una acción donde se pidió fuera de juego con remate de Pedro salvado por De Jesús y un defensa. Al final, derrota para un Mercadal que sigue en 2023.