El entrenador menorquín Joan ‘Nan’ Moll (Ciutadella, 1982) ha trazado otro paso en su sólida carrera como técnico, a raíz de su ‘ascenso’ a primer entrenador del AC Trento 1921, club de la Serie C italiana (tercera categoría del país transalpino, el equivalente en España a la Primera RFEF), al frente de cuyo primer equipo se estrenará este sábado, ante el Atalanta Bergamasca Calcio, en partido correspondiente a la jornada 21 de competición.

Moll, que desde verano de 2021 integra la estructura de trabajo del club trentino (ha desempeñado funciones de director de metodología y de formador de entrenadores de las categorías menores del club, en lo que es su segunda etapa en el fútbol italiano), ha sido designado el miércoles de esta semana por los responsables del club para reemplazar al recién destituido Bruno Tedino.

Los discretos resultados que está cosechando el conjunto trentino, que es décimo cuarto clasificado del grupo A de la Serie C, con 25 puntos después de 20 jornadas disputadas (y solo tres en los últimos cinco encuentros), han precipitado la decisión de la propiedad del club de ‘decapitar’ al técnico nacido en Treviso y de apostar por Moll.

Apuesta

En ese sentido, y si bien en la prensa italiana se ha hablado de nombres como el friulano Massimo Pavanel, ex de Padova, Triestina y Renate; Stefano Sottili; Marco Gaburro (que ya entrenó al club, en 2007) o el salernitano Giovanni Colella, como alternativas para sustituir a Tedino, la realidad es que la apuesta del club del norte de Italia, de momento, es el entrenador menorquín.

«Me siento muy motivado, esto ya es Serie C, fútbol profesional, la tercera liga del país», expresa Moll para este diario, al ser contactado desde la Isla a apenas 48 horas de su estreno al frente del Trento, y plenamente consciente del grado «de exigencia» que implica su incursión en la tercera liga de Italia.

Con amplia experiencia a nivel de fútbol formativo y juvenil, Moll acumuló bagaje de ámbito ‘senior’ fundamentalmente en su etapa en el Mercadal, donde lideró una remontada espectacular en la temporada 2017-18, tras hacerse cargo del equipo mediada esa campaña, para transformar lo que era una dinámica que anunciaba descenso en una solvente permanencia en Tercera balear.

Si su ciclo en el primer equipo del Trento será una situación puntual, a modo de solución provisional, o en cambio, el inicio de su recorrido como primer ‘allenatore’ en el ‘calcio’ italiano en su vertiene más profesional, es una incógnita que solo se despejará con el discurrir de las semanas.

El Atalanta Bergamasca, que es quinto clasificado de la Serie C (no confundir con el Atalanta Bergamo, de la Serie A), este sábado, y ocho días después, el Novara, décimo séptimo clasificado, y en campo del Trento, serán los dos primeros exámenes del menorquín Nan Moll en el banquillo trentino y en la tercera liga de Italia. Un subidón de nivel C.