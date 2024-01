El Ferreries recuperó el liderato tras derrotar al Sant Lluís y aprovechar la jornada de descanso del Migjorn, en un partido muy disputado, con mucha pugna en la zona ancha y que se resolvió con el gol de Carlos en el ecuador del segundo tiempo. Los locales tuvieron la opción de empatar en el descuento con un cabezazo de Eric Ayala que Tugores logró atajar para evitar el empate que se cantaba en Ses Canaletes. El encuentro estuvo nivelado en la primera parte, con mayor dominio del cuadro de Miquel Capó mientras los azulados, que trabajaron para frenar a los de Sant Bartomeu, buscaron sus ocasiones para hacer daño al contragolpe. Con el marcador inicial se llegó al descanso y ambos técnicos introdujeron modificaciones en sus conjuntos en busca de alterar el guión del partido. En la segunda mitad, justo en el ecuador, Carlos, el capitán ferrerienc lograba batir a Eric Ayala y hacer subir el 0-1 al marcador para que el Ferre viera la opción real de recuperar el liderato. Llegó el carrusel de cambios y en la recta final del choque, el grupo de Sant Bartomeu intentó sentenciar con un segundo gol mientras la escuadra de Víctor Pérez empujó hasta el pitido final en busca de una igualada que estuvo en el cabezazo del meta Eric Ayala que Tugores desbarató para dar los tres puntos a su equipo.

UD Mahón 0

CD Menorca 1

El Menorca asaltó San Carlos para llevarse el derbi ante la UD Mahón en un encuentro donde los de Pedro Palliser fueron mejores en el primer tiempo mientras el colectivo de Pere Vadell le dio la vuelta al choque tras el descanso pero no encontró el camino del gol tras generar numerosas ocasiones. Los visitantes, bien ordenados, sufrieron pero también crearon tres claras jugadas para hacer el segundo. Al final, triunfo de los azulgranas, ayer de blanco, más efectivos en el remate que les permite meterse arriba y dejar en problemas a su adversario de ayer.

La Unión salió fuerte en busca del gol pero el Menorca supo contener el empuje gualdiazul y crecer en ataque por el costado derecho donde hizo daño. Un centro de Joan Coll tras acción de David lo cabeceó Castilla en el segundo palo para hacer el 0-1. A partir de aquí, los de Palliser controlaron el duelo y ataron a un rival ofuscado en ataque. Superada la media hora, Castilla puso un balón atrás a Bryan que remató tocando el balón en un defensa para salir rozando el palo. Partido al descanso con mejores sensaciones del Menorca con un notable Joan Coll mientras el once unionista no encontró la forma de asomarse al portal de Xavi.

Vadell realizó cuatro sustituciones al descanso que revitalizaron al equipo en busca de una igualada que pudo llegar en una sucesión de jugadas en el arranque del segundo tiempo que hizo sufrir a los del Estadi Maonès. Omar taponó un remate cercano de Yair, Guillem pidió penalti de Raúl Villalonga y poco después el ariete de Es Mercadal, Piñana y Migue vieron como Xavi y su zaga evitaban el 1-1 (54’).

Superado por las embestidas unionistas, el Menorca encontró un resquicio para asomarse con un gran pase de Calero a Marc Urbina que en el mano a mano no superó a Marc Llompart cuando se cantaba el 0-2. El partido siguió en fase de dominio local aunque los visitantes, trabajaron bien atrás y no renunciaron a encontrar los espacios para sorprender a la contra. Xavi volvió a aparecer mientras Joan Coll surtía de dos balones a Marc Urbina que remató fuera el primero para cabecear el segundo al travesaño (71’).

En los 20 minutos finales, el Menorca pudo respirar un poco pese a que los últimos coletazos de la Unión revistieron peligro con un pase atrás de Jiménez que Yair mandó arriba; otro de Guillem cuyo centro se paseó por la línea y un remate acrobático de Jiménez salvado por Xavi en el segundo palo. Al final, el Menorca hizo valer el gol de Castilla.

Villacarlos 0

Sp. de Mahón 6

El Sporting de Mahón sacó adelante un complicado encuentro en Es Castell tras golear al Atlético Villacarlos en un encuentro que los de Joan Melià dejaron encaminado en el inicio del segundo tiempo después de marcar dos goles en otros tantos minutos. En una primera parte igualada con ambos equipos buscando más el juego directo, el once visitante abrió el marcador con un tanto de Moukrim, quien a la postre sería el verdugo de los amarillos. Tras el paso por vestuarios, el Sporting volvió a golpear tras un robo y envío a la espalda en jugada culminada por Pol. Sin apenas tiempo de reacción, el cuadro de Felipe Gornés intentó entrar en el duelo pero un error defensivo lo aprovechó Moukrim para batir a Telmo y colocar el 0-3. A partir de aquí, el Villacarlos lo intentó mientras el Sporting aprovechó a la perfección cada pérdida para al contragolpe cerrar una victoria que le mantiene en la zona privilegiada.

Penya 4

Atlètic 0

El Penya Ciutadella derrotó al Atlètic Ciutadella en un partido que encaminó a la media hora y que sentenció en la segunda mitad cuando los visitantes ya jugaban en inferioridad numérica. Los locales sumaron su segunda victoria consecutiva para enlazar seis jornadas en dinámica positiva y mantenerse en la pelea por las posiciones que permitirán jugar las eliminatorias por el ascenso.

Los de Raül Capó abrieron el marcador desde los once metros a través de Sergi poco después de que el conjunto de Antonio Moll se quedara en inferioridad por la expulsión de Kevin. En la segunda parte, el Penya, en apenas siete minutos, cerraba su quinto triunfo con el doblete de Guerrero y entre medias el tanto de Marc Torres ante un colectivo, el bermellón, que lo intentó pero apenas tuvo opciones de crear situaciones de peligro sobre el portal defendido por Jaume Ramis.

Norteño 0

UE Sami 0

El Norteño se quedó a las puertas de conseguir su quinta victoria tras empatar frente al Sami en un encuentro donde los de Fornells tuvieron más y mejores ocasiones para batir el portal defendido por Barba. Para los visitantes, la igualada supone el primer punto logrado a domicilio en lo que va de competición. El conjunto de David Moreno hizo méritos para llevarse los tres puntos pero no estuvo acertado a la hora de definir. En el primer tiempo, Ricky tuvo una clara ocasión frente al meta protagonizó otra acción con pase atrás que no encontró rematador. El once de Carlos Gómez sufrió ante el empuje de los costeños pero mantuvo el tipo en retaguardia y esa fue una clave del éxito de mantener el portal a cero. En el segundo tiempo, el Norteño siguió empujando mientras el Sami, a balón parado, dispuso de una buena ocasión. Los locales vieron como tres claras opciones de gol no acabaron por cristalizar; un remate se fue a la madera, otro salvado por un defensa bajo palos y el último con una notable intervención de Barba para evitar el 1-0.