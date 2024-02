Más de lo mismo. El CE Mercadal volvió a protagonizar un encuentro muy serio y sobrio atrás y tácticamente y contó con varias claras ocasiones para empatar e incluso vencer en el Nou Camp d’Inca pero una vez más, su falta de puntería y su negación cara a gol se lo privaron, cayendo este sábado de manera un tanto injusta por la mínima y de pena máxima ante el Constància (1-0). Un cuadro ‘inquer’ que a parte de la diana marcada desde los once metros por Mateu Ferrer, poco más inquietó frente a la portería defendida por De Jesús.

Además, una pena máxima que no gustó en absoluto al técnico rojiblanco, Lluís Vidal, viéndola discutible. Todo ello tras un partido en el que el primer cuarto de hora no fue el mejor de los mercadalencs aunque no le perdían la cara al encuentro, para ir entrando y empezar a crear peligro, con alguna llegada de mucho peligro. Llegó el mazazo del 1-0 sin haber hecho nada los locales pero siguieron erre que erre los rojiblancos, contando con la más clara bajo palos, a un minuto del descanso y que habría supuesto el 1-1. Un resultado que habría sido lo más justo, sin irse abajo los del Vidal

Tras pasar por los vestuarios el dominio del Mercadal fue en aumento y dominó al Constància. Sin crear muchas ocasiones pero mandando, más cuando los de Inca fueron diez. Pero no se pudo superar a Morillas y 1-0.

El apunte «La falta de gol nos pasa factura todo este curso» Lamentó Lluís Vidal esta derrota porque creyó que «en la reanudación y sin venirnos abajo con el discutible penalti, fuimos los claros dominadores del partido», exclamó el de Maó. Una vez más le faltó al Mercadal, «algo más de llegada y tengo muy claro que en Inca fuimos merecedores como mínimo del empate, con más ocasiones que ellos y jugando un gran encuentro y los chicos dándolo todo», abundó, lamentando de nuevo el técnico, «lo que nos cuesta marcar gol, lo que nos pasa factura todo el año».