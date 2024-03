El Mercadal firmó un triunfo de prestigio tras derrotar al inaccesible Poblense -una única derrota- en uno de los encuentros más serios realizados por el conjunto rojiblanco. Sin ofrecer apenas fisuras atrás, el grupo de Lluís Vidal se encomendó al trabajo coral ante un poderoso rival que hizo sufrir -por la envergadura de su jugadores- a los mercadalencs en situaciones de estrategia y que tuvo sus opciones en un primer tiempo donde el Mercadal sorteó con notable acierto el factor Eolo, contrario en ese período.

El experimentado equipo de Óscar Troya, con el meta menorquín Nico Fernández en la suplencia y con Marcos de la Espada, ex delantero del Sporting Mahonés, como referencia en punta junto al también veterano Jaume Vidal, claudicó en Sant Martí para ceder su segunda derrota -la primera a domicilio- gracias al golazo de Rubén. La victoria, tras tres jornadas sin saborearla, redondeó un partido muy sobrio de un Mercadal en el que, además, Neil le puso el candado a su portal tras cuatro encuentros sin hacerlo.

Con el viento de cara, el Poblense, con un dibujo muy ofensivo, con los dos puntas reseñados y Cape y Nicoli abriendo el campo, salió fuerte y gozó de un primer acercamiento en remate alto de Jaume Vidal tras prolongación de Marcos con la cabeza (4’). El aviso no alteró al Mercadal que, con el paso de los minutos, tuvo salida de balón, evitó la presión azulgrana y se asomó en ataque con fluidez cuando Rubén y Peña entraron en contacto con el esférico. Tras un remate del propio exterior dominicano en un contragolpe, Salvà hizo trabajar a Neil en un tiro lejano que había tocado en un defensa. Los de Troya volvieron a tirar de su dominio aéreo para crear peligro. En una falta al segundo palo de Pep Vidal, Jaume Vidal, obstaculizado por un zaguero, no remató con acierto. Los locales perdieron a Simón por lesión y cerca de la media hora y con el encuentro más que nivelado, el Poblense rozó el 0-1 en el único error de la cobertura que dejó un balón franco a Cape que desde cerca lo mandó a las nubes (32’). El Mercadal, que se estaba gustando y llegando con peligro, tuvo poco después el gol en su primer saque de esquina con un cabezazo de Karim que Xavi Ginard sacó con el pie. El notable meta de Artà no pudo con el tiro de a la escuadra de Rubén en otra buena acción de los rojiblancos que movieron con criterio el balón para encontrar al alaiorense. 1-0 y al descanso.

Cambios

En la vuelta, Troya metió a Víctor Gibert retrasando la posición de Nicoli al lateral y de Marc como central. El Poblense forzó tres saques de esquina consecutivos en el inicio y tuvo un remate de Jaume Vidal que se perdió fuera tras toque de Marcos (55’). A partir de aquí, el Mercadal intentó presionar arriba, robar y sorprender a la contra con espacios con Rubén y Peña que alternaron posiciones. Pese al dominio pobler, las opciones fueron para los de Vidal. Karim estuvo cerca de aprovechar un envío en largo de Neil y Yassin remató alto. Los visitantes, que reclamaron penalti de Raúl sobre Toni González (72’), no pudieron con el muro local donde todos se vaciaron. El derroche realizado no impidió que el Mercadal buscara el 2-0 que tuvo en disparo de Yassin y el más claro, en un mano a mano de Peña salvado por Ginard (80’). Al final, tres puntos de oro para los de Sant Martí que miran para arriba tras vencer por primera vez en este curso a uno de los grandes de la categoría.