Y cuando peor están las cosas para el CE Alaior, llega el histórico derbi ante el CE Mercadal, en el Municipal de Los Pinos, tras años sin enfrentarse en partido oficial. Este domingo los de José Ángel Moyano jugarán la primera de las nueve finales que les restan por disputar para atar la permanencia en Tercera División. Una salvación de cada día más cara ya que podrían perder la categoría hasta cinco equipos, en función de lo que ocurra en Segunda RFEF con los baleares. La realidad es que ahora el Alaior, que no gana en casa desde noviembre (al Arenal, 2-1) y que desde entonces acumula un triunfo, dos empates y hasta diez derrotas, vive una espiral muy negativa y, si bien es cierto que de descender tres equipos estaría salvado a día de hoy– superando en cuatro puntos al Felanitx– viendo la pobre racha de resultados y las noticias poco positivas que llegan de Penya Independent, Peña Deportiva y Formentera de Segunda RFEF, no invitan a mucho optimismo y requieren de una reacción albinegra inmediata. Y sí, empezando por este domingo en el derbi ante el Mercadal.

Uno de los pesos pesados del vestuario albinegro, el capitán, Ramón Huéscar, dio la cara ayer para «Es Diari», en el momento más delicado de la temporada y con 27 puntos aún por disputarse. «Está claro que venimos en una muy mala dinámica pero el fútbol, tanto para bien como para mal, siempre te da la una oportunidad semana tras semana de redimirte. Y qué mejor oportunidad para dar la vuelta a la tortilla que un derby en casa», exclamaba ayer el alaiorenc, en vistas al domingo ante el Mercadal.

«Cada semana y partido es un mundo y los derbis son derbis; el Mercadal viene en una dinámica mucho más buena que la nuestra y le tenemos mucho respeto pero con nuestras armas creo que se le puede ganar, y más jugando en casa, ya que nuestra afición es nuestro jugador número 12. El grupo y el pueblo tienen ganas de derbi», avisa en voz alta, Huéscar, convencido que sería la mejor pócima para irse hacia arriba ganar a los de Vidal.

El jugador del Alaior intenta encontrar explicación al porqué desde noviembre no se gana en Los Pinos. «Estamos pagando que tenemos un grupo muy joven y que la gran mayoría nunca había catado la categoría», se sincera en voz alta. «La presión es máxima semana a semana, todos los pequeños detalles caen en nuestra contra y las lesiones tampoco ayudan pero no hay excusas. Repito, son dinámicas y qué mejor que romperla este domingo en Los Pinos», advierte Huéscar, que no duda de las capacidades y mentalidad del equipo. «El vestuario está más que unido, estamos tocados ya que perder no le gusta a nadie pero hay confianza cien por cien en nosotros y en el ‘míster’; todos remamos hacia el mismo objetivo y se va a conseguir, no tengo dudas», exclama. Optimista, recuerda el albinegro que, «dentro de lo malo, quedan 27 puntos a día de hoy y aún así seguimos dependiendo de nosotros mismos. Está claro que de reojo vas mirando la clasificación de Segunda RFEF a ver cómo van pero nosotros a nuestro trabajo y a seguir luchando por el objetivo que teníamos desde principio de temporada».