«No puede jugar el playoff de ascenso al no haber participado la temporada pasada en la Regional Preferente». De esta manera el actual presidente de la Junta Insular de Menorca, Fernando Osuna, contestaba a este diario sobre las posibilidades o no del Penya Ciutadella de Regional de jugar los playoff de ascenso a la Tercera División, si finalmente el cuadro que dirige Raül Capó quedase entre los cinco primeros, al término de la presente competición regular. Y la normativa es clara; al no haber presentado equipo la temporada pasada en la categoría, de clasificarse, no podrían competir.

De esta manera, si finalmente el primer equipo masculino del Municipal de Son Marçal finaliza quinto dentro de tres semanas que es cuando concluye la Liga Regional, «si queda quinto, lo jugará el sexto clasificado de la liga regular», detallaba el mandatario federativo que sustituyó a Virgili Juaneda hace unos meses. Una tabla apretada A día de hoy, si finalizara la competición, todo quedaría como está porque el Penya, a pesar de completar una buena liga, es sexto clasificado con 24 puntos aunque a tan solo dos del ahora quinto en la tabla, la UD Mahón de Pere Vadell. El Villacarlos está empatado con los de Ponent.