Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, aseguró este miércoles que «nunca» ha amañado un contrato y dijo que no tiene «nada que ver» con la constructora Gruconsa, de la que la UCO calcula que entre 2019 y 2023 facturó 3,8 millones de euros a la RFEF y a la sociedad pública Estadio Cartuja de Sevilla.

«Jamás he amañado un contrato», afirmó el exdirigente federativo en una entrevista en La Sexta, en la que aseguró no haber trabajado con Gruconsa durante su presidencia. También negó haber recibido mordidas. «Las afirmaciones que han hecho los medios y el dinero que tenía en mis cuentas, no tiene nada que ver. El dinero de mis cuentas es producto de mi trabajo y de mis ahorros», afirmó.

Descarta que ejerciese «coacción» sobre Jenni Hermoso

Rubiales también descartó que ejerciese «coacción» sobre Jenni Hermoso, en una conversación que aseguró duró «10 o 15 segundos» en el avión, tras el beso no consentido en la entrega de trofeos del Mundial, y aseguró que la manera de calificar sus palabras de la futbolista internacional «es manipuladora».

«Si eso es una coacción, cualquier conversación entre personas es una coacción», defendió Rubiales en una entrevista exclusiva a 'El Objetivo' de La Sexta en la que defendió que no cometió una agresión sexual e insistió en que «nadie» podrá demostrar que la futbolista internacional fue coaccionada.