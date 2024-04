Minuto noventa, penalti para el Binissalem y a uno ya le venía a la cabeza esa manida frase del balompié, el fútbol es el deporte más injusto del mundo. Por fortuna para el Alaior, el meta José Luis puso todo el empeño para que este domingo esa expresión no tomara cuerpo y le desvió el lanzamiento desde los once metros a Jandro para atar la victoria -la primera del año en casa- muy merecida por el segundo tiempo realizado donde, gol aparte, creó más peligro ante un rival que trabajó para no perder más que ganar.

El conjunto albinegro, que había saltado al césped en posición de descenso directo tras la goleada del Felanitx en Sóller, superó la primera final de las siete que le quedaban en su batalla por la permanencia. El gol de Adri y la parada de José Luis devolvió la sonrisa a un colectivo necesitado y más tras el varapalo de la pasada jornada. El Alaior, que salió con Filgueira como pivote defensivo y Juan Carlos en misiones más ofensivas, tuvo problemas en el inicio para dominar al cuadro decano de Balears que se presentó con defensa de cinco y que ganó la pugna por los balones divididos aunque no sacara partido a ello. Marcado quizás por la pasada derrota ante el colista, el Alaior estuvo dubitativo en el primer tiempo y no generó peligro pese a los movimientos arriba de Elliot y Ramón que buscaron los desmarques con asiduidad. Un tiro de Isaac Melià fuera y una réplica de Jandro defectuosa, las primeras llegadas con intención. Después, poco más bajo un sofocante calor para alcanzar los vestuarios. En el regreso, el Alaior entró con otro aire. Un cabezazo de Juan Carlos arriba hizo reaccionar al equipo y a la grada. Moyano le dio frescura al ataque con la entrada de Merca, Nil y Lázaro, y tras un susto en un balón que Cuenca no desvió lo justo por poco, la escuadra alaiorense le tomó el pulso al duelo. Ramón se encontró con la madera en un tiro lejano (61’) y al minuto dispuso de una falta por manos del meta fuera del área -no hubo tarjeta- que el ariete lanzó flojo. Lázaro reclamó un derribo que sí pareció pero no al entender del colegiado (68’) y tres minutos después, Adri cabeceó una falta lejana puesta por Ramón para hacer el 1-0. El Binissalem se fue arriba y el Alaior pudo correr con espacios y en una de estas acciones Ramón habilitó a Nil que en el mano a mano no logró batir al meta (79’). Se volvió a pedir penalti tras otra caída de Lázaro y en el 85, los de Miquel Àngel Ferrer tuvieron el 1-1 en remate arriba de Álvaro. Llegó el desenlace, con muchos nervios y las expulsiones reseñadas y una pena máxima tras disparo de Jandro que el árbitro, muy protestado, señaló por manos. Ya en el 90’ José Luis hizo justicia para el Alaior y desvió el lanzamiento del propio Jandro. En el añadido -siete- Nil mandó una falta al palo por fuera y al final el Alaior volvió a sonreír. Ficha técnica CE ALAIOR: José Luis, Adri, Biel, Erik, Santi, Filgueira (Merca, 58), Joel (Lázaro, 58’), Ramón (Loren, 90’), Isaac Melià y Elliot (Nil, 58’). BINISSALEM: Pedro Colom, Murillo (Oliver, 75’), Romaguera, Makate, Zamorano, Pau Vila (Ossa, 75’), Sergi (Elías, 62’), Company (Samu, 72’), Cuenca, Jandro y Álvaro. GOL: 1-0 minuto 71, Adri. ÁRBITRO: Alejandro Murillo. Amonestó a José Luis, Adri, Santi, Ramón y al segundo técnico Javier Zurbano por parte local; Sergi, Elías y Haitam, éste con el partido finalizado, por los visitantes. Expulsó con roja directa al propio Zurbano (87’) y a Isaac Barro (88’) que estaba calentando en la banda. INCIDENCIAS: buena entrada en Los Pinos.