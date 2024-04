Feliz y emocionado por el título en su primera incursión en los banquillos de la Regional, Biel Medina decía «año brutal, hablábamos de hacer algo importante pero hemos logrado ser campeones». Confiesa que «hubo un momento que lo pasamos mal tras perder con el Menorca y empatar en casa con el Sporting, después venía el Ferreries; ya había comentarios que si perdíamos se iban a 7 puntos pero ganamos y no volvimos a perder más. Al final la Liga es la regularidad y el Migjorn ha sido el más regular, sin duda».

Afirmó Medina que la clave del éxito es «la gestión del grupo, que los 22 se sintieran importantes como así ha sido». Ahora dos semanas por delante sin competir «es mala organización, no es ninguna facilidad, el campeón de Mallorca llega lanzado, nos tendremos que adaptar a ello». Medina terminó señalando que «aunque suene a tópico me siento afortunado de estar con esta plantilla» y valoró lo logrado con su cuerpo técnico «veníamos de tres años en el Juvenil Nacional, salimos como salimos, y en Regional no teníamos experiencia pero creíamos en el trabajo que hemos hecho, es un premio».