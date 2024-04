El Mercadal mantiene el pulso por alcanzar la octava plaza tras derrotar al Sóller en un partido donde los rojiblancos evidenciaron por enésima vez su falta de definición o acierto en el último pase para sentenciar a un rival virtualmente descendido pero, es de agradecer, que apostó por no encerrarse atrás y plantar cara a los de Sant Martí. La victoria, puntos aparte, constató la fortaleza del Mercadal en casa -no cae desde enero- y en el plano individual el quinto tanto del central Xavi Fedelich que se une a Yassin y Karim como máximos goleadores del equipo.

El conjunto de Antonio Sánchez no puso las cosas fáciles en el inicio aunque la primera ocasión fue local con un cabezazo de Pau Oliver desviado por Pocoví (1´). Los visitantes, con la velocidad y desparpajo de sus puntas, pisaron con asiduidad la parcela local y pusieron en algún aprieto al Mercadal con mención especial para Plomer. Le costó generar al once de Lluís Vidal que encontró en la pizarra la opción para abrir el duelo. Xavi Fedelich aprovechó el movimiento de sus compañeros al primer palo para cabecear libre de marca el 1-0 tras un córner botado por Javi Hernández. El Sóller no se amilanó y Plomer probó con un tiro abajo que la mano de Oriol solventó.

Tras el paso por vestuarios, el Mercadal se hizo con el control del balón y comenzó a generar aproximaciones sobre el portal de Pocoví por los pasillos interiores donde rompió a la zaga. Sin embargo, entre errores en el último pase y algún más que discutible fuera de juego -flojo arbitraje en un partido de guante blanco- el grupo de Sant Martí no terminó de sentenciar pues el Sóller, pese a intentarlo, ya no tuvo más argumentos ofensivos. En el tramo final, Rubén aprovechó por milésima vez un pase interior, de Izan, para finiquitar la cita.