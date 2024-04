El Ferreries repetirá presencia en las eliminatorias por el ascenso a Tercera División, de la mano nuevamente de Miquel Capó, después de superar al Sporting de Mahón en los lanzamientos desde el punto de penalti en un partido en el que el colectivo de Sant Bartomeu fue mejor en el primer tiempo donde, además de controlar el balón y el partido, dispuso de una pena máxima que Javi Ruiz le desvió a Carlos. El Sporting, que jugó más agazapado, equilibró el encuentro tras el descanso y tuvo más presencia ofensiva pero le faltó acierto en los metros finales. Tras los 90 minutos reglamentarios, el partido se fue a la prórroga donde apareció el cansancio y el duelo se abrió aunque las ocasiones apenas surgieron. A cinco minutos para el final del tiempo suplementario, Miquel Capó realizó el cambio de portero entrando Isaac que después sería figura importante desde los once metros.

La eliminatoria final arrancó con un Ferreries adueñándose del esférico y buscando el portal mahonés. Así, a los seis minutos, Mendes derribó a David en el interior del área y Javi Ruiz desvió la pena máxima a Carlos. La jugada no alteró el discurrir del encuentro para unos y otros; el Ferre mantuvo su apuesta a través de la posesión y buscó la superioridad por banda izquierda con Francesc, David y Carlos. El Sporting, muy retrasado y con las líneas muy juntas se protegió bien en defensa pero no logró en momento alguno arrebatarle el balón al once ferrerienc para salir con velocidad al contragolpe y también tuvo dificultades para salir desde atrás por la presión a la que fue sometido. Jugó mucho el cuadro de Capó en la parcela local pero no encontró el camino del gol ante el buen trabajo de los locales. El partido llegó al intermedio con una falta lejana ejecutada por Bringewald y un remate desde cerca de David taponado por la defensa.

Lance del definitivo encuentro jugado en Bintaufa, con el Ferreries atacando al rival. | Katerina Pu

En la vuelta, el Sporting dio un paso al frente para igualar la contienda. El colectivo de Jordi Pons Gregorio y Luis Parra dispuso del cuero y mejoró en ataque. Bringewald inquietó con un tiro cruzado (52’) y al minuto David no acertó desde dentro del área. Con el paso de los minutos el esfuerzo realizado por unos y otros comenzó a relucir, aparecieron los espacios y el duelo se convirtió por momentos de ida y vuelta aunque tanto Sporting como Ferreries no estuvieron finos en el último pase. Bringewald tuvo el 1-0 tras conducir y verse beneficiado de un rechace que le dejó frente a Tugores rematando fuera (65’). Los técnicos movieron ficha por las lesiones de Guillem y Jordi además de refrescar a sus equipos de cara a un final lleno de interrogantes. El Sporting volvió a rondar el gol en una jugada individual de David Martín que sorteó a varios para que Tugores sacara su remate (81’). Tres minutos después, la réplica del Ferreries en remate de Marc Krey tapado por la zaga para llegar a la prórroga tras siete minutos de prolongación.

El conjunto de Miquel Capó volvió a disponer de una buena opción tras un recorte y tiro de Carlos que se le fue arriba mientras Álex intentó sorprender con un libre directo para los locales. En la segunda mitad, César hizo intervenir a Javi Ruiz desde lejos (107’) para que después llegara el cambio de meta en el Ferreries de cara a los penaltis que se avecinaron. Comenzó mal el colectivo visitante pero Isaac despejó el triunfo para su equipo que rubricaron Iker, Vicent y Sergio para coronar al Ferreries como representante de Menorca en las eliminatorias por el ascenso a Tercera.