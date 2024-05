Este pasado domingo fue doblemente emocionante la jornada vivida en el Municipal de Los Pinos ya qué, además del adiós oficial de la Tercera División del CE Alaior– salvo que se dé una de las combinaciones que le pueda devolver a la categoría nacional–, aparte, se produjo otra despedida a pie de campo y esta ya sí segura al cien por cien. El eterno capitán alaiorenc, Raúl Villalonga Palliser, a sus 35 años y tras haber jugado principalmente como lateral derecho durante toda su carrera, cuelga las botas. Por ello, club y su gente quisieron despedirle en el mismo feudo en el que durante tantos cursos ha llevado el brazalete.

Mientras aún digiere su retirada y el descenso de su Alaior, Villalonga explicaba ayer mismo para «Es Diari» el porqué de su retirada ahora. «Creo que es hora de empezar una nueva etapa en mi vida, pienso que he dedicado mucho tiempo al fútbol y ahora así podré dedicarlo más a los que me rodean, viajar, etc.», señalaba, de entrada, Raúl, que empezó a jugar al fútbol el 1994, con seis años, en el equipo del colegio, La Salle Alaior.

Dos años después ya empezó en el CE Alaior hasta su último año de Juvenil, que recaló en el Penya Ciutadella. El año siguiente volvió al Alaior, a Tercera División, para después jugar en Barcelona los cinco años que pasó allí estudiando. A la vuelta, dos años en Tercera en el Mercadal y los otros en el Alaior, para cinco años en Tercera, dos en Primera Catalana, nueve en Regional y un total de trece de fútbol formativo.

Villalonga, pese a que sufrió el curso anterior una rotura del arco cigomático por un ‘cabezazo’, señala que «ese no ha sido el motivo de mi retirada. Me recuperé bien e incluso he podido jugar los últimos partidos de la temporada», relata, aún con sus ojos rojizos por el homenaje recibido el domingo en Los Pinos. «Fue un momento muy emotivo. Sentí una mezcla de tristeza y felicidad. Triste porque se terminaba algo que ha estado muy ligado a mí desde que tengo recuerdo pero muy contento y agradecido por todos los años y las experiencias vividas», recalcaba un Raúl Villalonga que no ha podido irse con su equipo en Tercera.

Villalonga recibió un sentido homenaje el domingo en Los Pinos. | Éric Seguí

«Es una lástima no poder retirarme con la certeza de que el equipo quedará en Tercera. Dejar el equipo fuera de los tres puestos de descenso y ahora bajar por un arrastre de Segunda es una pena pero aún queda confiar en que suba alguien de Tercera».

Trayectoria

Mientras tanto, el albinegro recuerda vivencias tras tantos años vistiendo del Alaior. «El mejor momento para mí fue cuando logramos ascender a Tercera el año pasado; creo que lo voy a recordar para siempre. Y por suerte, de momentos malos no he tenido ninguno; las lesiones me han respetado y nunca he estado sin jugar más de dos meses pero si tengo que decir uno, posiblemente sea cuando me lesioné este año y dudé de si me iba a retirar sin poder despedirme en el campo» admite. Un Raúl Villalonga, «contento con todo lo que he logrado y todo lo que me ha dado el fútbol aunque me queda la espinita de haber fallado el último penalti en Final de Copa de hace dos temporadas, que no nos permitió ganar la final contra el Migjorn».

Lamenta el ya excapitán el descenso del Alaior, pensando que sí, «podríamos haber sumado un par de victorias más esta segunda vuelta que nos hubieran colocado en una posición más cómoda», confiado en que se puede dar la situación de que algún equipo ascienda de Tercera; «y mirarse la situación de la Penya Independent que ha descendido, por lo que el Alaior debe estar preparado». Por otro lado, en el caso de jugar en Regional, «hay que intentar mantener el máximo de jugadores para poder competir». Un Raúl que piensa que en Menorca, «hay talento de jugadores para tres equipos en Tercera. El problema es encontrar a los jugadores con ese talento y que tengan las ganas de poner el sacrificio que representa jugar en esta categoría», piensa.

Su futuro a corto plazo

¿Su futuro personal? «La idea ahora es, la próxima temporada, desconectar totalmente del fútbol. Pero no descarto en un futuro ayudar como entrenador, en algún equipo, como lo hacía el año pasado», cierra este albinegro de pies a cabeza.