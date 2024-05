El Real Mallorca seguirá en Primera División. El equipo bermellón sacó tajada de una carambola perfecta tras empatar frente al Almería (2-2) y aprovechar la igualada del Cádiz frente a Las Palmas (0-0). Un marcador que deja a los bermellones con 37 puntos, cuatro por encima del conjunto del Mirandilla que suma 33, por lo tanto la última jornada es ya de trámite para el conjunto bermellón. De esta forma el Mallorca disputará la cuarta temporada consecutiva en Primera desde que reingresó por última vez.

En la primera parte el partido discurrió por el guion que había redactado Javier Aguirre. El Mallorca quería ser dominador del juego, poseedor del balón y sobre todo mostrar un tratado de intenciones claro: ir a por el primer gol pronto. Y así lo hizo. El Almería no existía en ataque, pero tampoco daba facilidades en defensa. Bien ordenado en su campo, el once bermellón abrió más que nunca el tarro de las esencias y abrió el encuentro tanto por bandas como por el centro. Exhibió recursos ofensivos de forma continua como nunca lo había hecho durante esta temporada.

Y es que la necesidad obliga y la obligación era ganar y mejor encarrilar el partido desde el primer minuto. Y estuvo a punto de hacerlo Muriqi a los treinta segundos en un chut de Muriqi por encima del larguero tras aprovechar un taconazo de Darder. El público estaba muy metido en el partido y el equipo se encontraba cómodo en el papel de favorito. Accionó Larin su fútbol en el interior del área y a los once minutos casi anota el segundo aprovechando una salida en falso del guardameta Fernando. El balón dibujó un abanico perfecto desde la banda izquierda, pero se fue desviando antes de entrar en la portería.

El Mallorca por encima de todo transmitía dos conceptos: confianza y seguridad. Confiaba en su fútbol y se sentía muy cómodo con el balón en los pies. Siguió el equipo buscando a Larin desde las bandas aprovechando el trabajo de Jaume Costa y Gio. Fue este último quien sirvió de nuevo desde la diestra para que rematara el canadiense fuera.

El gol tenía que llegar tarde o temprano por simple cuestión de estadística. Antes del tanto de Larin quien avisó fue otra vez Muriqi en un remate de cabeza que salió fuera. La jugada estaba invalidada por fuera de juego. Sin embargo, cada noticia que se producía en el área era favorable a los mallorquinistas. El Almería andaba excesivamente perdido con un Luka Romero que entraba mucho en juego y que cada vez que tocaba el balón recibía una sonora pitada de la que fue su afición.

Y antes de la media hora el once rojillo recogió el fruto de su persistencia. Fue en un saque de esquina botado por Dani Rodríguez buscando a Samú Costa. El portugués peinó lo justo para desbaratar a la zaga rival. El balón rebotó en la espinillera de de Copete y de ahí al segundo palo para el remate de Larin. Una carambola perfecta que desarboló a la zaga rival que no supo forzar fuera de juego. El gol se celebró a lo grande. No era para menos.

A partir de ahí el Mallorca siguió mandando en el marcador de nuevo en un remate de Muriqi. La pelota pasó por Darder antes de llegar a Jaume Costa. El lateral metió la bola al interior del área y el kosovar no acertó a direccionar la pelota. Merecía más el Mallorca, pero de nuevo estaba excesivamente errático en los metros finales. Generó mucho el once de Aguirre, pero sacaba un botín excesivamente corto.

Y cuando esto ocurre el partido sigue abierto y pese a que el Almería no había hecho prácticamente nada hasta ese momento, a los 40 minutos una jugada combinada de izquierda a derecha desarboló por completo a los baleares que no pudieron defender la rapidez que le dio el Almería al balón y Arribas, de tiro cruzado, anotó el empate. Jarro de agua fría y miedo. Antes el Cádiz había marcado, pero su gol fue revisado por el VAR y no subió en el marcador. Los jugadores rojillos se fueron al marcador con alguna duda y con la necesidad de volver a inclinar el campo a su favor desde la reanudación.

En la segunda parte el miedo entró en e cuerpo de los mallorquinistas porque la dudas aparecieron con el gol de Langa. Fue el uno a dos en el minuto 65 aprovechando el Almería un balón perdido por el Mallorca tras el lanzamiento de una falta. El Cádiz seguía empatando y el pavor se apoderaba de Son Moix.

Le costó unos minutos al Mallorca volver a inclinar el campo a su favor, pero lo consiguío poco a poco y fruto de recuperar el balón y el control llegó el empate a dos balsámico. Darder, otra vez Darder, después de varias intentos consiguió enchufarla esta vez sí y devolver al calma tensa con su diana. Faltaba el último tramo de partido porque era el minuto 82.Y se llegó al final con ese marcador de empate. Faltaba que terminara el partido en Cádiz y terminó sin goles. Carambola perfecta. Son Moix sigue siendo de Primera.