«Debo decir que este reto me llega en un momento imprevisto, no me lo esperaba, la verdad. Sí que es cierto que cuando me llega, en seguida me ilusiona». Fueron este miércoles estas las primeras palabras de Miquel Capó, el nuevo entrenador del CE Mercadal 2024-25 de Tercera División, ya con la mente totalmente rojiblanca, para «Es Diari». Recién finalizada su relación con el CE Ferreries, con el que ha vuelto a disputar la Fase de Ascenso a la categoría nacional, el entrenador mahonés regresa al Municipal de Sant Martí, esta vez, para ser el máximo responsable del primer equipo.

Después de haber militado en su día en el Mercadal como contundente y fiable defensa central, ahora Miquel Capó afronta el mayor de sus desafíos en su corta aún trayectoria como inquilino de los banquillos. Y lo hace el míster rojiblanco abriendo la era post-Lluís Vidal, con nueva junta directiva a la vista y un nuevo modelo de equipo.

Sus primeras palabras

El preparador de Maó señalaba este miércoles los motivos de su ‘sí’ al proyecto mercadalenc. «Que cuenten contigo en un proyecto como el de Mercadal siempre es importante y a tener en cuenta. Al final, uno nunca sabe cuando le llegan las oportunidades y se trata de aprovecharla; muy ilusionado y con ganas de crecer», abundaba a este diario el técnico mahonés. Curtido en mil batallas en su notable etapa como jugador –también vistiendo la zamarra mercadalenca en Tercera División–, no oculta el nuevo míster que se trata de «seguir creciendo y ser mejor cada día y lo del Mercadal me llega para intentar mejorar como entrenador y persona, con otras exigencias y adaptarnos cuanto antes para ver hasta dónde llegamos».

En cuanto a los objetivos marcados en el Municipal de Sant Martí, decía Capó que «en el Mercadal no me han impuesto, por ejemplo, una clasificación o puesto concretos aunque sí se ha hablado siempre de atar la permanencia cuanto antes mejor, alcanzando 40 puntos», exclamaba. Y luego, rubricado este reto, «ver hasta dónde se llega. El primer gran reto es la salvación y los 40 puntos», insistía Capó. Un técnico que de puertas hacia dentro se pone sus propios desafíos: «Adaptarme cuanto antes a la categoría. Sí, la viví como jugador pero no como entrenador y sé que es mucho más exigente, más profesionalizada que antes. Trabajaremos para los jugadores y enfocar lo mejor posible la Tercera RFEF».

Miquel Capó, que de reojo ha ido oteando toda la temporada el devenir de la categoría nacional, habló también del curso anterior del Mercadal, a las órdenes de su paisano, Lluís Vidal. «No sé si han estado por debajo de las expectativas o no y la verdad es que uno cuando plantea un curso lo hace sabiendo lo que tiene y luego durante el curso pasan cosas, como lesiones o sanciones, que te llevan a modificar ideas. El Mercadal no ha sufrido para salvarse, muchas semanas a media tabla e incluso para estar más arriba», analizaba Capó. «Quizá al inicio las expectativas eran más altas pero no creo que haya sido una mala temporada. No queremos comparar, hay muchos factores a tener en cuenta, y nosotros intentaremos realizar nuestro trabajo».

Ya de cara al curso 2024-25, avanza Capó que «no habrá opciones de llevar tantos jugadores de fuera como antes pero dos o tres sí, para reforzar algún puesto que en Menorca no se tiene. Y sí, la intención es mantener el grueso de jugadores clave estos últimos años».

Periplo con el CE Ferreries

Aprovechó este miércoles Capó para hablar de su pasado más reciente en el CE Ferreries, donde ha dejado marca, con dos Fases de Ascenso a Tercera RFEF seguidas. «Me he ido muy contento y satisfecho de mi periplo en el Ferreries. Tanto a nivel de jugadores, como de directiva y cuerpo técnico, todo ayudó a que los resultados hayan sido los que han sido», dijo, señalando que su exclub, «es para tener muy en cuenta en Menorca y de los sitios chulos para entrenar. ¿El momento? Llevaba dos años y la idea era uno más pero me llegó un reto más importante al ser en Tercera RFEF y a veces no puedes decir que no a según qué propuestas», cerraba, de camino a Es Mercadal.