Mbappé: «Estoy feliz y liberado»

Kylian Mbappé, capitán de la selección de Francia, se ha reconocido este martes «liberado, aliviado y orgulloso» por su fichaje por el Real Madrid, y aseguró que llega «con toda la humildad».

«Agradezco a todos los que han trabajado en esta operación tan compleja, sobre todo a Florentino Pérez», dijo Mbappé, en una rueda de prensa previa al amistoso ante Luxemburgo, la primera desde que se anunció el lunes su fichaje por el club blanco para las cinco próximas temporadas.

El capitán de 'Les Bleus' realizó estas declaraciones antes de que se iniciase la conferencia de prensa en Metz, donde pidió a los periodistas que, tras sus palabras iniciales, no le hiciesen más preguntas sobre el Real Madrid para no perjudicar a la selección francesa. «Es un gran placer, un sueño que se realiza. Estoy muy emocionado. Estoy muy orgulloso de poder llegar al club sobre el que siempre he soñado», refirió Mbappé, quien aseguró sentirse «liberado y aliviado» por fichar por el club español.

El nuevo jugador del Real Madrid pidió disculpas a los periodistas extranjeros presentes, que se habían desplazado a Metz por sus declaraciones sobre la entidad madrileña, y aseveró que la vida «no es siempre justa». Mbappé agradeció a todas las personas que han contribuido a que su fichaje se realizase, en concreto a Florentino Pérez. El capitán francés aclaró que su negativa a responder a más preguntas sobre el Real Madrid se debe a sus «responsabilidades» como líder en el campo de este combinado.

Mbappé criticó a la dirección del París Saint-Germain (PSG) y mostró su agradecimiento al entrenador, Luis Enrique Martínez, y al consejero deportivo Luis Campos. «Ellos me han salvado, sin ellos no habría puesto un pie en el terreno de juego». El delantero francés aludió así al pulso que tuvo el verano pasado con el club presidido por Nasser Al-Khelaifi, que decidió apartarlo de la disciplina del equipo tres semanas por haberse negado a renovar su contrato. «Me hablaron de manera violenta, por eso estaba seguro de que no iba a jugar más», recordó Mbappé, sin citar ningún nombre. «Sería un poco de mala fe venir aquí y escupir, decir que no estaba contento en el PSG, pero es cierto que había cosas de allí que me hacían infeliz», agregó.

Mbappé mantiene ahora un nuevo pulso con Al-Khelaifi acerca de las condiciones de su salida del club parisino. El prodigio de Bondy aseveró que le educaron para «no llorar» y reconoció que es «un privilegiado al que pagan de manera extraordinaria por hacer lo que más le gusta». El capitán de 'Les Bleus' admitió que los 44 goles que ha hecho este curso «están un poco por dejado de su estándar», pero aclaró que, teniendo en cuenta las condiciones que tenía en el PSG, «ha sido la mejor temporada» de su carrera.