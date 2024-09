Hará un mes desde que este diario habló por última vez con el nuevo presidente del CE Mercadal, Toni Ramón, al respeto de la situación del Municipal de Sant Martí, después de quedar inservible, tras los destrozos que le ocasionó la DANA, a mediados de agosto pasado. El mandatario quiso hacer público, a través de este medio, su preocupación con las instituciones, viendo cómo nadie determinaba nada. Ha pasado un mes y la situación es la misma, con el enojo y la angustia ‘in crescendo’ en la familia del Mercadal, sintiéndose impotentes y ninguneados, mientras las semanas pasan, todas las competiciones arrancan y el primer equipo debe seguir entrenando entre Fornells y Ferreries y el resto de equipos formativos, entre Las Arenas mismo y Es Migjorn Gran.

Situación complicada

A punto de cumplirse ya mes y medio desde que la DANA destrozara y dejara al Mercadal sin su feudo, Toni Ramón, presidente rojiblanco, sigue reclamando que se les haga caso y que se actúe para que cuanto antes– no tan solo el equipo de Tercera RFEF sinó toda la entidad–, tenga de nuevo sus instalaciones. «¿Cuándo volveremos? Pídeselo a los políticos, que nos tienen a dos velas. Como en su día consideraron que no era prioritario recuperar el campo, todo debe pasar todos los baremos, tratándose de una obra como ésta. Es urgente pero no la consideran prioritaria, según ellos, y pasa por diferentes administraciones y papeleo y demás. De haberse adjudicado prioritario habría sido directo y ya habríamos avanzado seis semanas», exclama para «Es Diari», lamentando que el ayuntamiento mercadalenc, «decidiera que no era así, porque ya tendríamos las máquinas en el campo trabajando. Es respetable su decisión política pero a nosotros nos ha perjudicado mucho», lamenta, agradeciendo de nuevo al Norteño toda su ayuda, «aunque es un campo pequeño, no tenemos luz, con el bar dentro del campo que está prohibido y demás».

Admite Ramón que sufren todos los estamentos ahora, también los jugadores jugando en Fornells, «ya que el césped tiene muchos años», abunda, mientras bromea el mandatario– para quitar hierro– que acumula ya pasados los 80 días de presidencia y que ya ha vivido incluso una DANA. «Me decía entre risas el otro día Toni Vila, mi antecesor, que cuando él empezó tuvo la pandemia y a mí me ha tocado el temporal del 15 de agosto».

Fue más allá Ramón, viendo cómo las semanas pasan y no hay movimiento alguno en Sant Martí. «Respetamos al ayuntamiento pero nos tienen en un bucle ahora. Se nos está dando a entender la importancia que dan a un club que somos una imagen en el exterior incluso y repito, podrían habernos tratado mejor y esperaba más valentía de los políticos», proseguía, viéndose solos. «Cada día nos acordamos en Es Mercadal de los efectos de la DANA. Somos un club de 180 niños y niñas y cada día debemos transportarlos a entrenar a Es Migjorn Gran o Fornells, con el peligro que conlleva. ¿Y si hubiera sucedido en la escuela pública o de música sería una prioridad no? ¿Por qué no lo es una escuela de fútbol? No somos un chiringuito», lanza el mandatario. «A día de hoy las empresas nos apoyan y el ayuntamiento, a la hora de ser valiente y catalogarlo como prioritario, decidieron que no. Lo respeto, es un riesgo adjudicarlo directo y si te metes en política ya sabes donde vas. Si cumples la legalidad, es una cuestión de prioridad».