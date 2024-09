La gota fría que arrasó con Es Mercadal mes y medio atrás ha dejado totalmente destrozado el campo de Sant Martí, hogar del equipo rojiblanco, que provisionalmente desde ese entonces, y mientras trata de buscar un no sencillo acomodo en el campo de Sant Bartomeu de Ferreries, ha convertido Fornells en su escenario de juego, y será por tanto la plaza norteña la que contextualice el primer derbi de ámbito balear entre estos dos equipos, anomalía que en principio aflora en perjuicio del Mercadal, puesto que ese factor reduce la teórica ventaja de ejercer de local.

No obstante, la realidad clasificatoria de uno y otro equipo, como también su tenue arranque de competición en lo que atañe a la puntuación, sobre todo en el caso del Migjorn, convierten en anécdota lo antes mencionado, o cuanto menos, lo ubican en un segundo plano, dada la trascendencia de un partido que además de los tres puntos en juego, concederá a su ganador el prestigio de prevalecer momentáneamente como la primera fortaleza del fútbol insular.

Pero lo dicho, ganar, sumar, es la premisa de uno y otro conjunto. Al Mercadal, una victoria, además de permitirle poder estrenar su hoja de triunfos en la Isla, le supondría hilvanar dos jornadas haciendo pleno después de estrenarse hace siete días en su visita al Sant Jordi de Ibiza, y abrir cierto margen sobre la zona baja de la clasificación, como también en relación al Migjorn, al que dejaría a seis puntos de distancia.

En el caso del equipo verdiblanco, de superar al Mercadal, añadiría a la satisfacción de ganar su primer derbi menorquín en liga balear, el hecho de que sería ese su primer triunfo de la historia en la categoría. Asimismo, el colectivo que dirige Biel Medina daría caza al Mercadal en la clasificación.

En principio, ambos equipos, y a pesar de que entre los dos apenas suman una victoria sobre seis posibles, alcanzan el duelo en una inercia interesante. El Mercadal es noveno clasificado y después de ceder derrota en la fecha liguera inaugural ante el Santanyí, no ha perdido más. Un empate y una victoria, sin haber recibido gol, su registro en esos dos partidos, en los que además supo mantener la portería a cero.

El Migjorn, por contra, se presentará en Las Arenas con un solo punto, pero la realidad es que tras caer en las primeras dos jornadas frente a rivales de gran exigencia como son Constància y Calvià, el bloque verdiblanco experimentó una notable mejoría y se hizo con un empate frente al Penya Independent, uno de los teóricos candidatos al playoff, por medio del que estrenó su cuenta de puntos y de goles en la liga balear, lo que además habrá tenido su influjo en el ánimo y moral de un grupo que saldrá con máxima ambición en la persecución de su primera victoria.

En el capítulo de bajas, el Mercadal lógicamente no contará con los lesionados Marc Capó y Sergi, y hasta poco antes del partido no despejará la incógnita en torno a Karim, que ha arrastrado unas molestias a lo largo de la semana. Concerniente al Migjorn, en principio afronta el derbi con todos sus efectivos en buen estado, según desvela su técnico.

Y precisamente, y por último, significar el interesante duelo de banquillos que contextualiza este primer derbi a nivel balear entre Mercadal y Migjorn con dos técnicos, el mahonés Miquel Capó (1986) en el Mercadal, y el ciutadellenc Biel Medina (1980) en el Migjorn, con un pasado en común y ciertas similitudes en su recorrido.

No en vano, ambos se desempeñaron en demaraciones defensivas en su etapa de futbolistas, que para ambos incluyó paso por la última etapa en Segunda B del desaparecido Sporting Mahonés (si bien la proyección de Medina, que llegó a jugar en Segunda División y en el fútbol chipriota, fue mayor) y para ambos, que en el curso previo dirigían en regional, también es la presente su primera experiencia en un banquillo de Tercera RFEF; y el de este domingo en Las Arenas, su primer duelo de rivalidad regional en la categoría; en el primer Mercadal-Migjorn de la historia en liga balear. Un derbi colosal.

Miquel Capó: «Espero un encuentro igualado y de mucha lucha en el campo»

Miquel Capó, entrenador del CE Mercadal, espera ante el CD Migjorn, en el que será su primer derbi alojado en un banquillo de Tercera RFEF, un partido «muy igualado»

«Espero un encuentro parejo, de mucha lucha, y por otra parte el campo en el que jugaremos no ayuda a que pueda haber mucho fútbol», sigue el entrenador mahonés del Mercadal, con una última apreciación que no es sino una clara alusión al césped de Las Arenas, cuya superficie artificial, significar, y según desveló el conseller de Deportes, Joan Pons, será pronto sustituida –resta por ver si el Mercadal sacará beneficio en adelante de ello o en cambio, jugará en Ferreries, lo que de momento no fructifica, o ya habrá retornado a Sant Martí.

Prosiguiendo con la cita de este domingo, Capó insiste en que espera «mucha igualdad, y aunque parezca un tópico lo que voy a decir, creo que los pequeños detalles, cualquier error... serán lo que decida el partido», sigue el entrenador mahonés. Del Migjorn, al técnico rojiblanco, le preocupa «nada en particular» y sí «todo en general». «Es un equipo recién ascendido, en su primer año en Tercera, juegan con mucha ilusión, es un grupo muy trabajador y que lo lucha todo, aspecto este en el que se aprecia la mano de su entrenador», analiza Capó de su rival de este domingo, que además cuenta con «jugadores que pueden marcar diferencias» en referencia a sus exponentes de área.

Por último, Capó, que mantendrá la duda de Karim hasta momentos antes del partido, admite que a nivel personal y tras tres partidos en un banquillo de Tercera RFEF, todavía se encuentra en un proceso de «ir entrando en dinámica» de la nueva categoría. Y con los jugadores, «nos vamos conociendo, el equipo y yo, adaptándonos unos a otros, algo en lo que iremos a más en las próximas semanas», concluye el preparador del Mercadal a pocas horas de su primer derbi en el ámbito balear.

Biel Medina: «Un partido así son más que tres puntos, el jugador da un plus»

El discurso de Biel Medina, entrenador del CD Migjorn, coincide en varios de sus fragmentos con el que proyecta su colega y rival en el banquillo del Mercadal, Miquel Capó. En el parecer del entrenador de Ciutadella, para quien también el de este domingo a mediodía en Fornells es su primer derbi desde la banda en Tercera RFEF, «los pequeños detalles, aunque suene a tópico, pueden ser determinantes».

Al margen de eso, Medina deja claro que «por falta de trabajo no será» y que el partido «se ha preparado del mejor modo posible». Asimismo, el preparador verdiblanco no esconde que intangibles como el nerviosismo, la tensión o un mayor deseo de ganar que acostumbra a aflorar en partidos de este perfil, también pueden tener «su influencia», puesto que «siempre son más que tres puntos».

Sin ausencias por lesión, con «todo el equipo» en buen estado tanto físico como anímico, el primer derbi de su historia en liga balear sobreviene al Migjorn después de haber estrenado su casillero de puntos, ante el potente Penya Independent, quizá un buen augurio de cara a la cita de este domingo en Las Arenas.

«No lo sé. Sabíamos que los primeros partidos serían como una ‘master class’ para nosotros, y si vamos sumando, pues mejor. Estamos en la cuarta jornada, cogiendo el ritmo a la competición, y además hemos tenido un calendario inicial muy exigente; no digo que vayamos a tener partidos fáciles, pero no es lo mismo jugar ante unos equipos que otros, y sí creo también que en un partido como es el derbi, el jugador saca un plus», revisa Medina.

Por último, el entrenador del Migjorn dice que no le preocupa «nada» en concreto del Mercadal. «Estamos centrados al cien por cien en lo nuestro, y por falta de trabajo no será», termina Medina.