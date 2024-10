El futuro de Víctor Pérez como entrenador del equipo de regional del CCE Sant Lluís es de lo más incierto, según admite el propio técnico canario.

La causa, motivos personales que afectan a Pérez, quien sin haber presentado su renuncia al cargo, sí ha puesto este a disposición del club, también por una cuestión de respeto y consideración a directivos y jugadores, en tanto que su particular coyuntura le obligará a ausentarse en diversas ocasiones de partidos y entrenamientos, de ahí su posicionamiento.

Por ejemplo, el preparador no podrá estar este sábado en el banquillo en el duelo que su equipo dirime contra el Penya en Ciutadella, correspondiente a la jornada 5 de Copa Regional, lo que en adelante se reeditará en más oportunidades. Incluso durante el mes de enero su ausencia podría ser de «cuatro días», pero quizá prolongarse «hasta las tres semanas, no lo sé», arguye el entrenador canario, que por otra parte admite estar «contento» con el equipo que él mismo ha confeccionado en Sant Lluís, pero que entiende que no es pragmático poder desempeñar sus funciones en las actuales circunstancias, que además en algunos momentos pueden afectar a su concentración.

Anoche, Víctor Pérez acudió a una reunión en Ses Canaletes, que en principio estaba concertada al margen de su problema y a la que también estuvieron convocados el resto de técnicos del club. Sin embargo, la próxima semana, técnico y Sant Lluís sí que se encontrarán, con el propósito de dar con una solución, que apunta a ser la desvinculación, cuanto menos por el momento, del técnico.

El club ‘blau’ desea contar con Víctor Pérez, le ha transmitido su confianza y que la situación se podrá resolver, pero el entrenador se muestra más cauto, insiste en estas páginas que para él no es viable mantenerse como máximo responsable del conjunto de regional en su actual tesitura.

Pérez, en cualquier caso, no descartaría seguir colaborando con el club en aspectos relacionados con la cantera que le permitieran hacer esos paréntesis de un par de semanas, pero en su actual contexto considera que su figura no es la idónea para dirigir al primer equipo. Al menos por ahora.