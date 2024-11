Tan amablemente como siempre, al finalizar el encuentro, Miquel Capó habló del mismo para este diario. Un envite en el que, para el ‘míster’ rojiblanco, «no dominados las áreas, ni a favor ni en contra. Si a los diez minutos se hubiese ido 0-2 no pasaría nada y ellos en la primera no marcan, con tres goles a balón parado. Dos córners y una falta frontal», lamentó el mahonés. «Pudimos irnos al descanso 1-2 arriba o igual en la reanudación y no entraron, matándonos luego en otra falta central». Según Capó, ayer fue el partido «con más ocasiones hasta ahora, pero sin gol, cuando el rival llega no perdona y esto es así. Toca mejorar y mucho en estos aspectos», finalizó.