El Municipal de Sant Bartomeu de Ferreries dio suerte este domingo por la tarde a un gran CE Mercadal, que logró pasar por encima del Llosetense y venció por goleada, con tres goles del delantero Javi Hernández y en un encuentro en el que sí el balón le quiso entrar al cuadro que entrena el mahonés, Miquel Capó, a diferencia de las últimas semanas.

El encuentro empezó con un ritmo trepidante y un buen juego combinativo por parte del Mercadal en el feudo ferrerienc, ya que sabía la plantilla rojiblanca de la importancia del encuentro tras acumular varias semanas sin sumar de tres en tres en esta dura Tercera RFEF; por su parte, el Llosetense no se encontraba cómodo sobre el terreno de juego de Ferreries y no eran capaces los visitantes de enlazar más de tres pases seguidos.

Durante los primeros minutos de este trascendental partido para los de Miquel Capó hubo momentos de tanteo, con el Mercadal que controlaba la situación e iba creando alguna ocasión de gol, como en el minuto 13 de partido, con un disparo fuera de Marquès; o en el minuto 20, en una ocasión del gigante del encuentro ayer, Javi Hernández, después de una notable jugada individual. El Llosetense apenas pasaba de medio campo y no tenía ocasiones de gol ante la portería defendida ayer por el ciutadellenc Bosch; estaba perdido sobre el terreno de juego el cuadro mallorquín, donde el Mercadal era amo y señor del partido y solo le faltaba encontrar el gol. Y así fue en el minuto 35, cuando Hernández realizó un pase milimétrico al centro del área y Àlex Riudavets, solo de cabeza, mandó el balón a la red y anotó el 1-0 en Ferreries.

El equipo mallorquín intentó reaccionar mediante un cambio de sistema de juego tras verse por detrás en el marcador, pero no era su día y el Mercadal era un rodillo. El Llosetense no dio trabajo a Bosch durante la primera parte y no se pudo contar ninguna ocasión de gol.

Reanudación en tromba

En la segunda parte empezó la actuación estelar de Javi Hernández y, sin que los jugadores se colocaran aún en el terreno de juego, en el minuto 46, batió a Barceló, anotando el 2-0 y poniendo tierra de por medio. El equipo mallorquín lo siguió intentando sin éxito, ante el buen fútbol realizado en la tarde de ayer por el Mercadal; sin duda, el mejor encuentro de la temporada.

El Mercadal siguió presionando y apretando arriba, aprovechando la endeblez mostrada por el Llosetense. Y así, en los minutos 75 y 78, Javi Hernández –el mejor del encuentro– anotó dos goles más para dejar más que sentenciado con un contundente 4-0. Golpe de moral para el Mercadal, que rompe la mala racha de resultados con una gran victoria en Sant Bartomeu.