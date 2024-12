El Real Madrid amenaza el liderato del Barça

El Real Madrid pasó de la impotencia en la Liga de Campeones a acariciar el liderato de LaLiga EA Sports tras ganar al getafe (2-0), que tiene a tiro, a un punto del Barcelona y con un partido menos, enlazando su tercer triunfo liguero consecutivo en un duelo ante el conjunto madrileño sentenciado en 38 minutos, que se convirtió en una lucha de Kylian Mbappé contra sí mismo, tras reencontrarse con el gol pero con una impotente lucha ante el desacierto en el remate.

Nunca la figura de Mbappé había empequeñecido tanto en su carrera. Sintiendo la presión de portar el escudo del Real Madrid, dio un paso atrás en un momento perfecto para recuperar la confianza perdida. Penalti sin Vinícius en el campo. Debía de asumir la responsabilidad y tras fallar en Anfield, dejó el balón a Bellingham.

Su instante para silenciar algunos silbidos que ya alimentaban la duda de la grada del Bernabéu, llegó donde siempre brilló. Corriendo al espacio, zafándose en carrera y con un disparo lejano pegado al poste que liberó tensiones. Suyas y del Real Madrid que encontró en la efectividad ofensiva el mejor aliado para enterrar las malas sensaciones de Anfield. Con una mejoría defensiva en una zaga en la que se asienta Raúl Asencio con comportamiento de veterano más que de canterano.

Tres victorias seguidas ligueras tras el bofetón del clásico y el inesperado bache del Barcelona dejan al equipo de Ancelotti con el liderato al alcance de su mano. A un punto y con el partido de Mestalla por recuperar. El contraste entre la duda en 'Champions' con tres derrotas dolorosas y la firmeza en LaLiga que otorgan amplios triunfos ante Osasuna y Leganés más el Getafe. Los de José Bordalás mostraron sus carencias ofensivas. Aguantaron en repliegue el tiempo que Nyom tiró por la borda el partido.

Ya castigado con amarilla por sus rifirrafes dentro del área con Rüdiger, acabó cometiendo un penalti evitable que tumbó el orden defensivo que permitió al Real Madrid tener el balón sin disparar a puerta. Tras demostrar el Getafe las razones por las que es el equipo al que menos rematan de LaLiga, en ocho minutos, el tiempo que separó la paradiña de Bellingham en la pena máxima y el disparo ajustado de Mbappé, se vio sentenciado.

Pese al escenario que planteó Bordalás a su amigo 'Carletto', el Real Madrid nunca estuvo incómodo. Sin un 9 de referencia, con Rodrygo cayendo a la derecha en su regreso para dejar espacio a la entrada por dentro de Brahim o Bellingham, y Mbappé con libertad de movimiento pero sin encontrar acciones eficaces más allá del gol, que le fuesen devolviendo autoestima.

Encaró Rodrygo cada vez que recibió el balón, no cazó con precisión un centro de Brahim pasado de potencia, y encontró Ancelotti el éxito en las subidas constantes de sus laterales, Lucas Vázquez y Fran García, más allá de la ausencia de remate. Provocaba que Lucas se la jugase de zurda, como Juan Iglesias en un disparo lejano a manos de Courtois.

Se esperaba a Mbappé, errático en el uno contra uno, y sintió el murmullo de la grada en la primera que le pusieron para explotar su carrera. No hizo más que aumentar su inseguridad para ceder el testigo minutos después a Bellingham en el penalti de Nyom. De lo que no se le puede acusar es de falta de personalidad en el partido. La siguió pidiendo. La volvió a perder en un contragolpe en una acción que provocó que aumentaron los silbidos. Y a la tercera franca para correr, marcó el tanto deseado por todos. Con calidad. Minuto 38. Duelo sentenciado.

El Getafe debía cambiar su estilo, adelantar líneas y alimentar un milagro en el que nunca creyó. Pese a la entrada de Uche, que en unos minutos hizo más que todos sus compañeros en el primer acto antes de caer lesionado en su estreno en el Bernabéu. Criterio con balón, zancada para llegar a área rival y acción de 9 ante Rüdiger, con giro y disparo al poste.

El Real Madrid ya medía esfuerzos con la mente en San Mamés y un calendario que le depara duras batallas lejos de casa. Sin Bellingham, sustituido al descanso tras un mareo, y después de un penalti anulado desde el VAR que dejó de nuevo una imagen alejada de la dimensión de Mbappé. Quiso tirarlo pero Rodrygo agarró el balón y ambos miraron a Ancelotti para que decidiera el lanzador. Iba a ser el francés hasta que se corrigió al colegiado. Era el inicio de la búsqueda de un doblete que no llegó.

Tras una asistencia de alta escuela, con balón picado a Brahim que definió por arriba del larguero ante la salida de Soria, Mbappé volvió a saborear la amargura. Con todo para marcar, encarando en carrera al portero, regateándolo y chutando fuera, escorado, con la portería con un solo defensor bajo palos. Le sumó una más que sacó Soria con los pies. Y una final en el añadido, tras asociarse bien, que remató de nuevo fuera con todo para marcar. El aplauso al intento de un jugador que ha perdido finura.

Tampoco la tuvo el Getafe, desacertado en las que tuvo para estrechar el marcador y devolver la emoción al suelo. Coba se topó con Courtois y el golpeo perfecto de Patrick lo repelió primero el travesaño y posteriormente el poste para el lamento de un equipo que lo intentó sin éxito hasta el final. Como Mbappé.