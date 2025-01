Miquel Bestard, tras su declaración en la Audiencia Nacional: «Todo quedará en nada»

El expresidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) Miquel Bestard ha comparecido este martes ante el juez Francisco de Jorge, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional en el marco de una investigación que afecta a la Federación Española de Fútbol (RFEF), de la que Bestard fue vicepresidente entre 2018 y 2022. La declaración se ha realizado a partir de las 11 de la mañana por videoconferencia en una sala de los juzgados de Via Alemanya, de Palma. «He contestado a todo y muy bien, todo quedará en nada», ha explicado a la salida de los juzgados Bestard, quien ha añadido también que sólo ha recibido preguntas por parte de la Fiscalía. «El juez no me ha preguntado nada».

El objeto en cuestión de la investigación en lo que se refiere a Bestard se centra en su labor como presidente de la Mutualidad de Futbolistas de Baleares, al ser presidente de la FFIB, Los hechos se remontan al año 2017 atrás cuando se iniciaron las pesquisas en diferentes federaciones territoriales a raíz del caso Soule. Según Voz Pópuli, en Baleares la mutua de esta comunidad contrató los servicios para futbolistas con Gestión Médico Deportiva de Baleares (Gemedeba). En este caso se estima un supuesto enriquecimiento millonario de esta aseguradora detrás de la cual se encontraba Onofre Alba, médico que en paralelo también estuvo al frente de la Mutualidad de Baleares y que también estuvo en su día imputado en este procedimiento penal. En este caso la UCO estimó un enriquecimiento supuestamente irregular con los contratos que su empresa firmó con la federación territorial de cuyos servicios médicos era jefe. Los peritos explican que del total de desviaciones entre la cifra de siniestralidad anual aportada por Mupresfe para la delegación balear y los pagos a Gemedeba entre 2009 y 2018 se estima que 261.153 debieron cargarse a la aseguradora pese a que lo terminó asumiendo la Federación. «Sí, yo era el presidente de la Mutualidad, pero no intervenía para nada, Tenía mucho trabajo en la Federación y no soy Dios para estar en todas partes. Además, la Mutualidad era la única en España que tenía beneficios», ha asegurado Bestard tras su declaración, en la que ha estado asistido por el abogado Eduardo Valdivia. El magistrado ha procesado al expresidente de la RFEF Ángel María Villar por la obtención de contratos entre 2007 y 2017 que habrían causado al ente un perjuicio de 4,5 millones de euros, entre ellos varios partidos de la selección con los que habría beneficiado a su hijo. De Jorge propone sentar en el banquillo a Villar por delitos continuados de administración desleal, corrupción en los negocios, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. Junto a él, otros siete investigados han sido procesados, entre ellos su hijo, Gorka, el exvicepresidente de la RFEF Juan Padrón, y el que fuera presidente de la federación balear de fútbol desde 2004 hasta su dimisión en 2022.