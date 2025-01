Sanciones inéditas y sin precedentes en el fútbol menorquín y prácticamente en el fútbol balear, a excepción de los hechos ocurridos el 2017 en el campo del Alaró y cuyo feudo fue cerrado hasta el final de temporada. El Comité de Competició de la Federació de Futbol de les Illes Balears reunido este miércoles fue inflexible y contundente ante los lamentables hechos ocurridos el pasado domingo en el Municipal de Es Castell entre el Atlètic Villacarlos y el Ciutadella CE de la competición Cadete de Primera Regional.

En Palma no tembló en absoluto el pulso y se confirmó que sancionaba a los dos equipos insulares –no a los clubes– a jugar sus tres próximos partidos como locales a puerta cerrada para cada plantilla y a la multa de 100 euros para ambas entidades. Además, el Comité de Competició ha decidido sancionar tras esta antideportiva trifulca con tres partidos de sanción a dos jugadores del cuadro local del Atlètic Villacarlos, «por tentativa de agresión», reza el mismo comité, tal y como se pudo confirmar textualmente a este diario.

Horrach, presidente balear

Estas sanciones ejemplares no tienen precedentes en Menorca y con ellas el ente federativo busca tomar conciencia para erradicar de una vez por todas esta lacra de la violencia en el fútbol y en el deporte. El mismo presidente de la Federació Balear de Futbol, Jordi Horrach, preguntado este miércoles por este diario, exclamó tajante que, «con estas duras sanciones es la única manera de erradicar la violencia y hacer ver a todos los clubes que deben ayudarnos en este sentido. Sin ellos no lo pararemos; en Mallorca pasó algo similar y el club en cuestión se puso a trabajar con los padres y demás», señaló el mandatario. «Podemos sancionar claro pero no se soluciona únicamente así. Llevamos cinco campañas y trabajamos mucho para ello y con sanciones ejemplares esperemos que los clubes reaccionen. Y que ellos también actúen en consecuencia en su club, con los protagonistas de esta y cualquier otra situación», razonó Horrach.