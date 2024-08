Albert Torres Barceló (Ciutadella, 1990) formará con Sebastián Mora el dúo español para las pruebas de ciclismo en pista, madison y omnium, en los Juegos Olímpicos de París. El ciclista menorquín que pertenece al Movistar del World Tour, ha preparado la cita olímpica compitiendo en carretera, y ahora en el velódromo espera «con ilusión y ambición» una medalla que mejore los diplomas de Londres 2012 y Tokio 2020. En diversos apartados, revisamos junto a él la cita parisina.

Cita especial. «Desde pequeño vi los JJOO por televisión, llegaba el verano y no me los perdía. Hay muchos deportes que no sigues, pero en unos Juegos sí por la repercusión que tiene. Todos los deportistas tienen su repercusión, su protagonismo. Es una manera de seguir y animar a tu país. Tengo el recuerdo de niño viendo a Indurain y Olano en Atlanta o a Gustavo Deferr en Sydney. Sabes a lo que vas a representar, es un evento máximo, se reúnen los mejores deportistas de todos los países».

Londres 2012. «Llegamos tarde a Londres y no fuimos a la inauguración, estuvimos entrenando en Mallorca. Recuerdo ver en la Villa Olímpica a deportistas que solo los había visto en la tele, y coincidir con ellos, con auténticas estrellas es algo que te impacta, son gente que admiras. Me hubiera gustado hacerme fotos con ellos, pero me dio corte. Ví de lejos a Pau Gasol, y lo comentas, pero no le pides foto, me corté».

Expectativas. «Haré la madison con Mora, y luego uno de los 2 competirá en el omnium. Después del diploma en Londres y Tokio la medalla es la ambición y la ilusión. Durante tu carrera una medalla es algo enorme. En unos Juegos la repercusión es tremenda en cualquier deporte».

Preparación. «Estoy en buena condición. Con el equipo he planificado la cita olímpica, por eso fui al Giro. Luego hice el europeo de pista y la Copa del Mundo en Hong Kong, y una vez clasificado para París llegué en forma al Giro. Luego me centré en preparar las citas del 8 al 10 de agosto. Luego me gustaría hacer la Vuelta, pero no la tengo en los planes».

De carretera a pista. «Empecé con 30 años en Movistar, compaginando la carretera y la pista. Estar en un equipo grande te permite competir en carreras importantes, haces un calendario extenso, y el nivel que hay te hace subir el listón de manera increíble. Los ritmos medios son otra película, y eso te lo da estar en el World Tour. Luego, en la pista, entrenas más y recuperas mejor. Si lo compaginas bien es muy importante».

Objetivo. «En madison fuimos segundos en la Copa del Mundo, pero las referencias no valen. Hay un abanico grande en la lucha por las medallas. En natación ó en el atletismo manda el crono, pero en una prueba de grupo el resultado puede ser diferente. Habrá 7 países en la lucha por el podio, y ahí esperamos estar nosotros. Si la carrera es dura y vamos puntuando, tendremos opciones».

Conexión con Mora. «Sí, nos conocemos desde categorías inferiores, llevamos juntos desde el Europeo de 2015, que ganamos, y nos consolidamos en madison. Es una prueba que en junior no la practicaba, pero por circunstancias aprendí rápido, hasta ganar el Mundial en 2014. Ese momento marcó mi vida. Vamos con ganas e ilusión, y creo que la experiencia es un grado».

Diferencias. «Unos Juegos tiene otro formato y estas en la Villa Olímpica. En Tokio estuvo presente el tema del covid y había miedo, allí nos hacían pruebas, y esa preocupación se notó. En unos Juegos, todos corren pensando en esa competición, es muy parecido a un Mundial. En Copa del Mundo no corres todas las pruebas. En unos Juegos además están todos: de las 16 parejas que compiten hay 8 que te pueden ganar, luego 12 que luchan por el podio y 2 países algo más flojos.

Presión. «Lo llevo de manera natural, las miradas siempre están ahí. Durante tu carrera aprendes que a veces ganas y otras no subes al podio, y eso hay que asimilarlo y aprenderlo. Lo bonito es aprender que con viento a favor todo el mundo sabe navegar, pero los momentos difíciles hay que saber gestionarlos. Luego hay lesiones, frustraciones..., hay que tener resiliencia.

Tour de Francia. «Tengo ganas de ver un Tour con rivalidad. Pogacar estuvo muy fuerte en el Giro, pero ahora veremos cómo está Vingegaard, el único que le ha derrotado en los últimos años. Luego Roglic ha ganado el Dauphiné, tiene experiencia y sabe administrar su energía, y atención con Jorgenson, un corredor que está progresando mucho».