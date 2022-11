Grupo G: Brasil, Serbia, Suiza y Camerún

La selección brasileña de fútbol se presenta de nuevo como una de las favoritas a conseguir el título del Mundial de Catar 2022, abanderada por clásicos como Neymar, para reconquistar el título que levantó por última vez en la anterior ocasión que el torneo recaló en Asia en Corea del Sur-Japón, justo dos décadas atrás. En lo que parece un ciclo final para el técnico Tite, en una etapa que comenzó en 2016 y avalada por los números, aún escuece no haber sido protagonista en Rusia 2018 e incluso perder la final de la última Copa América ante Argentina.

En sus planes para devolverle a Sudamérica un título mundial, esquivo desde hace veinte años cuando Brasil conquistó su pentacampeonato, Tite ha dejado de lado la experiencia de algunos jugadores como Marcelo, Filipe Luis, Miranda, Cassio, Fágner, Renato Augusto o Paulinho, a los que convocó para Rusia 2018.

A nombres como el astro Neymar, Casemiro y los longevos Thiago Silva, Marquinhos e incluso Dani Alves, se suman los de una nueva camada que en la eliminatoria sudamericana sumaron suficientes minutos para validar su convocatoria y dejaron a Brasil en el tope de la clasificación con una campaña perfecta, la mejor de la Canarinha.

Para Catar 2022, el liderazgo en la cancha recaerá en jugadores como el portero Álisson, Marquinhos, Casemiro o Neymar, rodeados ahora de nombres jóvenes con hambre mundialista, encabezados por Vinicius Júnior. El extremo, figura del Real Madrid en la conquista del título de la Liga de Campeones, emerge como la principal carta de renovación de Tite, al lado de otros nombres, como el ya consagrado Lucas Paquetá, Éder Militao, Richarlison, Raphinha, Antony o Alex Sandro y Rodrygo Goes.

Del peso que recae sobre el entrenador, y en toda la selección, para reconquistar el título, no se escapa Neymar, que al igual que Leo Messi, en Argentina, o Cristiano Ronaldo, en Portugal, ve pasar los años sin su consagración definitiva en un Mundial y por eso Qatar 2022 será también su desafío personal con la misión de lograr el sexto título universal.

- Clasificación FIFA: 1

- Fases finales: 21 (1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018)

- Mejor participación: Campeón (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

- Entrenador: Tite (BRA, 61)

- Figura: Neymar Jr.

- Once tipo: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Lucas Paquetá, Casemiro, Fred; Raphinha, Neymar y Richarlison.

SERBIA

El impacto Vlahovic. Serbia quiere volver a dar la sorpresa en el Mundial de Catar tras ganar, in extremis y en contra todo pronóstico, el grupo A de la clasificación delante de Portugal, capitaneada por Dusan Tadic y sobre todo con Dusan Vlahovic como principal amenaza ofensiva. El fútbol serbio, que como el de todos los Balcanes goza de una inagotable cantera, ha encontrado de nuevo una gran figura internacional y un estilete de primera magnitud como el juventino Vlahovic, cuya progresión es imparable.

El equipo conocido como las 'águilas blancas' está dirigido por Dragan Stojkovic, una leyenda del Estrella Roja, que destaca por su capacidad para pulir a los jóvenes talentos y un planteamiento táctico atractivo de posesión y presión adelantada poco habitual entre las selecciones intermedias.

Vlahovic compartirá punta en Catar con Aleksandar Mitrovic, que sumó 43 goles el pasado curso con el Fulham (segunda división inglesa) y que viene mejorando en los últimos encuentros internacionales disputados con la selección serbia. El delantero de 27 años ya es el máximo goleador histórico del equipo nacional con 46 dianas, seguido muy de lejos por otros integrantes de la plantilla como Tadic (18), el propio Vlahovic (7) o Milinkovic-Savic (6).

El conjunto serbio combina la madurez coral con el talento excepcional de Sergej Milinkovic-Savic, que puede convertir la inesperada participación de Serbia en el Mundial en un escaparate para la puja de los grandes clubes europeos que quieran hacerse con sus servicios. Pese a ser una selección productora de grandes talentos, la selección de Serbia solo ha conseguido clasificarse para una Eurocopa y dos Mundiales en las últimas cinco ediciones, sin alcanzar relevancia ni grandes resultados.

- Clasificación FIFA: 21

- Fases finales: 12 (1950, 1954, 1958, 1962, 1974, 1982, 1990 como Yugoslavia; , 1998, 2006 como Serbia y Montenegro; 2010, 2018 como Serbia)

- Mejor participación: Cuarto (1930, 1962)

- Entrenador: Dragan Stojkovic (SRB, 57)

- Figura: Dusan Vlahovic.

- Once tipo: Predrag Rajković; Nikola Milenković, Stefan Mitrović, Strahinja Pavlović; Darko Lazović, Nemanja Gudelj, Sergej Milinković-Savić, Dušan Tadić, Filip Kostić; Dušan Vlahović y Aleksandar Mitrović.

SUIZA

La selección de Suiza afronta el Mundial de Qatar 2022 con la clara misión de dejar de 'amagar', de no confirmar lo que se espera de ella, y dar el salto de calidad hacia los primeros puestos del torneo. El cuadro helvético no alcanza los cuartos de final de una cita mundialista desde 1934, 1938 y 1954. En los cuatro Mundiales anteriores ha alcanzado tres veces los octavos y en una, en Sudáfrica 2010, no pasó de la primera fase, precisamente tras ganar en el partido inaugural a España en Durban, a la postre campeona. También sucumbió en la anterior cita, en Estados Unidos 1994, en la primera ronda eliminatoria ante la Roja. Suiza ha 'amagado' de forma reiterada pero no ha tenido la capacidad de rematar la faena para colarse al menos entre los ocho mejores. Es por ello que de una vez quiere confirmar los pronunciamientos y dar un salto de calidad.

La selección suiza dispone de un arma letal: la pierna izquierda de su estrella, Sherdan Shaqiri, quien, ya en la treintena, se presenta con el objetivo de emular su papel en el anterior Mundial de Rusia 2018 y catapultar a su equipo hasta las rondas eliminatorias. Fue una de las revelaciones de la última Eurocopa en la que sometieron a la todopoderosa Francia y fue privada de las semifinales por España en los penaltis. Ahora, con Murat Yakin en el banquillo, el equipo ha continuado su línea ascendente.

La principal fortaleza de Suiza radica en su guardia. Es un grupo disciplinado defensivamente, capaz de reunir a 9 jugadores en campo propio para luego desplegarse rápidamente como un abanico de flechas rojas. Dispone de jugadores consagrados en la élite como Shaqiri o el centrocampista del Arsenal Granit Xhaka, defensas de la talla de Emmanuel Akanji, que tratará de reivindicarse tras una temporada irregular en Dortmund y arriba su principal arma es Breel Embolo junto a Haris Seferovic.

- Clasificación FIFA: 15

- Fases finales: 11 (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014, 2018)

- Mejor participación: Cuartos (5º 1954)

- Entrenador: Murat Yakin (SUI, 48)

- Figura: Xherdan Shaqiri

- Once tipo: Yann Sommer; Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Djibril Sow, Xherdan Shaqiri, Steven Zuber; y Breel Embolo.

CAMERÚN

Los leones vuelven a ser indomables. Un gol en el tiempo añadido de la prórroga del partido de vuelta del decisivo enfrentamiento contra Argelia, en el Mustapha Tchaker Stadium de Bilda, firmado por el atacante del Olympique Lyon Karl Toko Ekambi, devolvió a Camerún a la fase final de una Copa del Mundo que no disputaba desde Brasil 2014.

Ekambi batió a Mbolhi Rais y los leones indomables regresaron al primer plano internacional. La selección africana que más veces ha disputado un Mundial recuperó su esencia y la tradición para retomar su propia historia en el evento universal que amplió su actual presidente, Samuel Eto'o, uno de los jugadores más representativos del país. Aunque la leyenda comenzó antes, en Italia 1990, el desafío que se marca el equipo dirigido por Rigobert Song.

Resultó agónica la clasificación de Camerún para Qatar 2022. Nada que ver con la comodidad por la que atravesó en la fase anterior donde sumó cinco victorias en los seis partidos del Grupo D para quedar primero del cuarteto por delante de Costa de Marfil, Mozambique y Malaui. Contra Argelia, en el duelo clave, todo fue diferente.

Perdió en su campo, en la ida, por 0-1. Y en la vuelta, en Bilda, Maxim Choupo Moting equilibró la situación a los veinte minutos de juego. El choque fue a la prórroga donde Ahmed Touba, a dos del final, pareció sellar el pase argelino. Pero en la prolongación, Ekambi marcó y llevó la euforia a los herederos de Etoo.

En Qatar, Camerún cumplirá su octava aventura mundialista. La selección africana que junto a Senegal en el 2002 y Ghana en el 2010 más lejos ha llegado en un Mundial pretende rememorar su pasado con una talentosa generación de jugadores, plagados de inspiración, con vocación ofensiva pero frágiles en defensa. Vincent Aboubakar, Eric Maxim Choupo-Moting, el portero Andre Onana, Karl Toko Ekambi, Zambo Anguissa, Jean Charles Castelletto, Michael Ngadu, son algunos de sus hombres relevantes.

- Clasificación FIFA: 43

- Fases finales: 7 (1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010, 2014)

- Mejor participación: Cuartos (7º 1990)

- Entrenador: Rigobert Song (CMR, 46)

- Figura: Eric Choupo-Moting.

- Once tipo: André Onana; Collins Fai, Jean-Charles Castelletto, Nicolas Nkoulou, Nouhou Tolo; Martin Hongla, Samuel Oum Gouet, André-Frank Zambo Anguissa, Karl Toko Ekambi; Vincent Aboubakar y Eric Choupo-Moting.