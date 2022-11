Laporte: «¿Y por qué no vamos a ser campeones?»

Aymeric Laporte defendió las opciones de la selección española en el Mundial de Qatar 2022, sin meter presión ni marcar objetivos al grupo, pero lanzando una pregunta a todos: «¿Y por qué no vamos a ser campeones?»; y siendo el primer jugador que afirma que lo tienen «todo» para ganar.

«Como todas las selecciones cada una tiene sus puntos fuertes y tenemos una grandísima selección. Cada una compite a nivel máximo en sus Ligas, tenemos jugadores muy bien representados en el mundo del fútbol. Con calidad. Con el míster trabajamos muy bien. Lo tenemos todo. Luego en este tipo de torneos hace falta suerte y factores que entran en juego pero lo que dependa de nosotros vamos a hacer todo para ganar», manifestó en rueda de prensa.

Se aisló Laporte de cualquier crítica previa al Mundial que haya recibido España, por falta de contundencia en las áreas, y especialmente de lo que se dice de una defensa que él lidera desde que no es llamado Sergio Ramos. «No he escuchado las críticas a nivel de la defensa. Las que vi son más para el equipo en general pero de nosotros lo que depende es dar el máximo posible, intentar ser una selección muy fuerte tanto en ataque como en defensa y responder con resultados», afirmó.

El central es un jugador muy activo en redes sociales, donde intenta ser cercano a seguidores y mostrar cosas que no se pueden ver de dentro de la concentración. «Intento tener un poquito más de cercanía con el público», defendió. «Al final lo que cuenta la prensa de mí no siempre es la realidad y creo que soy una persona totalmente diferente, muy cercana a la gente y no quiero ser una persona a la que no puedas acceder. Me gusta que la gente se sienta parte de esto y que vean que son increíble estos torneos», defendió.

Laporte aseguró que el equipo se está «acostumbrando» a entrenar con 30 grados, en su caso sin estar «acostumbrado a este clima», pero nos vamos a acostumbrar y estar listos para el primer partido. «Nos tenemos que exigir nosotros mismos en hacer lo que sabemos, jugar bien. Nos conocemos todos, venimos entrenando juntos desde hace tiempo. Lo que dependa de nosotros hay que hacerlo al máximo. Con nuestra filosofía y cuanto más lejos lleguemos mejor», dijo. «Todos los que estamos aquí nos sentimos muy importantes y orgullosos de representar al país en una competición como un Mundial. Es increíble. Lo valoramos y lo sentimos. Es un halago escuchar que soy un fijo pero hay que demostrarlo siempre del campo. Nunca está nada ganado», añadió enfocando lo personal.

Por último, destacó la dificultad de vencer a «una nación» como Costa Rica en el debut del miércoles y por su poder ofensivo apuntó a Brasil como la favorita al título. «Brasil sobre el papel tiene a muchísimos grandes futbolistas en el ámbito mundial. Si coges la delantera, tienen dos por puesto increíbles. Aunque en los partidos dependen de muchos factores y puede pasar cualquier cosa, Brasil va de favorito», sentenció.