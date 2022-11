Las lágrimas de Manolo 'el del bombo' tras dejarle la Federación sin Mundial

Entre las imágenes más habituales en cualquier partido que dispute la selección española están los disfraces de torero y de sevillana, pero, sobre todo, la de Manolo 'el del bombo'. El seguidor más popular de 'La Roja' ha acompañado al combinado nacional en la gran mayoría de sus encuentros y casi siempre ha estado presente en las grandes citas, pero el Mundial de Qatar 2022 será una excepción en su larga lista de viajes.

La odisea de Manolo 'el del bombo' por viajar a Qatar para arropar a la selección:



🗣"Nunca he estado tan triste como en este Mundial" https://t.co/FeuCmIbweO — Espejo Público (@EspejoPublico) November 24, 2022

Entre lágrimas y confesando que nunca ha estado «tan triste» Manolo 'el del bombo' ha explicado al programa 'Espejo Público' de Antena 3 los motivos por los que no ha podido acompañar a la selección española. Ha asegurado que como es habitual la Real Federación Española de Fútbol le facilitó los billetes de avión y las entradas, pero al no darle alojamiento se ha quedado sin poder entrar en Qatar. «Dos días antes de volar me dicen que si no tengo hotel no puedo volar, y me extrañó porque siempre me han ayudado ellos (la Federación Española)... me dicen que no puedo ir porque me pueden detener», ha manifestado.

Manolo ha asegurado que se había comprado un bombo nuevo para acudir al Mundial de Qatar 2022 y mantiene las esperanzas de poder viajar si el combinado nacional avanza en el torneo. De hecho ya ha advertido que cuenta con el compromiso de la Federación Española de facilitarle el traslado en el caso de que los hombres de Luis Enrique Martínez alcancen las semifinales de la competición. Él se muestra optimista y confía en estar como casi siempre apoyando a 'La Roja' con su bombo y los cánticos habituales.